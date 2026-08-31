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Die Rückkehr der Dämonenjäger: Onimusha: Way of the Sword im Review-Check

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Onimusha: Way of the Sword erreicht einen Metascore von 86. Internationales Lob für das Kampfsystem trifft auf Kritik am Leveldesign.

Onimusha Way Of The Sword Art

Capcoms „Onimusha: Way of the Sword“ startet mit einem Metascore von 86 Punkten bei insgesamt 62 Kritiken auf der PlayStation 5. Nach zwei Jahrzehnten Funkstille liefert der japanische Entwickler damit ein bärenstarkes Comeback ab, das vor allem für sein Kampfsystem gefeiert wird.

Präzise Klingen actionreich inszeniert

Die internationale Presse lobt nahezu einstimmig die spielerische Tiefe. Das System basiert auf exakt getimten Kontern, der klassischen Issen-Technik und knallharten Bosskämpfen. IGN verfällt regelrecht in Schwärmerei: „Jedes Mal, wenn ich ein perfekt getimtes Issen landete oder im richtigen Moment abwehrte, fühlte ich mich, als hätte ich etwas geleistet.“

Die spanische Vandal vergleicht das Comeback direkt mit Capcoms besten Zeiten und sieht darin das „beste Comeback, das wir uns für die Reihe nach 20 Jahren Schweigen hätten erträumen können“. Besonderes Lob ernten auch die RE-Engine-Grafik und Protagonist Musashi. Das Kampfsystem fordert Timing, belohnt aber Präzision extrem fair.

Gestrecktes Leveldesign und schwächelnde Nebenaufgaben

Auf der Kehrseite der Medaille stehen strukturelle Schwächen. Sobald das Spiel die Schlauchpfade verlässt, gerät das Pacing ins Stocken. Kritiker bemängeln recycelte Zwischenbosse, eine gewöhnungsbedürftige Kamera und Füllmaterial in der offenen Welt.

Jeuxvideo vergibt zwar starke 80 Punkte, bringt die Kritikpunkte aber auf den Punkt: „Schade nur, dass diese technische Meisterschaft durch eine unnötig in die Länge gezogene Open-Zone-Struktur beeinträchtigt wird.“ Eurogamer Germany schlägt in eine ähnliche Kerbe und vermisst bei einem Wertungsschnitt von 60 Prozent das große Ganze hinter der perfekten Katana-Mechanik. Auch Polygon kritisiert die repetitive Natur der Nebenaktivitäten gegen Ende der rund 20-stündigen Story.

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Capcom liefert das beste Nahkampfsystem des Jahres ab und modernisiert Onimusha punktgenau da, wo es wehtun muss. Die Schwächen im Open-World-Design bremsen den Spielfluss zwar spürbar aus, schmälern die Faszination der genialen Bosskämpfe aber kaum.

Verzeiht ihr einem Actionspiel zähe Open-World-Passagen, wenn das pure Parry- und Kampfsystem so gut wie bei Sekiro sitzt?

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SOURCES:Metacritic
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N7Dan
31. August 2026 18:56

Wird blind gekauft & gespielt ohne bisher ein bewegtes Bild davon gesehen haben zu müssen.

Capcom sind neben CD Project Red für mich das beste, was die Industrie zu bieten hat.

Reiner Selbstläufer für mich.

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