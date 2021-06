Die Sims 4 rocken das Musikfestival mit den Sims Sessions

EA hat ein weiteres und umfangreiches Content-Update für Die Sims 4 angekündigt, die mit den Sims Sessions ihr eigenes Musikfestival bekommen. Dieses digitales Musikevent findet vom 29. Juni bis zum 7. Juli ausschließlich in der Lebenssimulation Die Sims 4 statt.

Die zweifach für den Grammy nominierte Popsängerin Bebe Rexha kehrt dazu zu Die Sims zurück, um am Klavier zu performen und auf Simlisch, der offiziellen Sprache von Die Sims, zu singen. Der Leadsänger der Glass Animals, Dave Bayley, und die Sängerin, Songwriterin und Produzentin Joy Oladokun werden ebenfalls im Spiel auf der Bühne stehen und die virtuelle Show eröffnen.

Im Rahmen der Sims Sessions werden Songs in Simlisch zum ersten Mal in einem völlig neuen Festival-Format ihr Debüt im Spiel feiern. Spieler haben währenddessen die Möglichkeit, das Musikfestival in Die Sims 4 mitzuerleben, sich in ihre beste Festivalkleidung zu werfen, zu campen und exklusive digitale Merchandise-Artikel von Bebe Rexha, Glass Animals und Joy Oladokun zu kaufen.

Außerdem können Spieler nicht nur das Event erleben, sondern auch mit Die Sims, Bebe Rexha und einigen der talentiertesten Musiker von TikTok unter #SimlishSessions an einer besonderen virtuellen Karaoke-Challenge auf TikTok teilnehmen. Zudem lassen sich Simlisch-Kenntnisse unter Beweis stellen, indem sie Seite an Seite als Duett mit Bebe Rexha ihre neueste Single „Sabotage“ auf Simlisch singen und damit die Chance erhalten, einen Repost von Bebe Rexha höchstpersönlich zu bekommen.

„Ich fand es schon immer toll, dass Spieler in Die Sims die Möglichkeit erhalten, uneingeschränkt ihre Persönlichkeit auszuleben und ihre Kreativität mit anderen im Spiel zum Ausdruck zu bringen“, berichtet Bebe Rexha. „Die Sims Sessions bieten Fans auf der ganzen Welt die Gelegenheit, eine unterhaltsame und inklusive Erfahrung zu genießen, und zwar auf eine Art und Weise, wie nur Die Sims es kann. Ich bin so gespannt darauf, ins Spiel zurückzukehren, und ich freue mich unheimlich auf die Videos der Fans von „Sabotage“ auf Simlisch!“

Dave Bayley wird die in den Billboard-Charts gelistete Single „Heat Waves“ aus dem Repertoire seiner Elektropop-Band Glass Animals aufführen. Die vielseitige Performerin Joy Oladokun wird ihre Ballade „Breathe Again“ auf Simlisch singen, gefolgt von Bebe Rexha am Piano mit einer Simlisch-Version ihrer neuesten Single „Sabotage“ aus ihrem zweiten Studioalbum „Better Mistakes“. Nach der Show können die Spieler die Bühne erobern und gemeinsam mit anderen Sims ihre eigene Aufführung präsentieren.

Weitere Infos zu den Sims Sessions gibt es auf der offiziellen Homepage.