Die Spieleklassiker – wie behaupten sie sich gegenüber Playstation und Co.?

Heutige Meisterwerke für die Playstation 5 gehören auch irgendwann einmal zum alten Eisen und diejenigen, die der heutigen Zeit dann nachtrauern werden, sehen sich ebenfalls mit Aussagen konfrontiert, die dem liebsten Spiel von einst die Aktualität absprechen. Doch was juckt das einen und was hält Sie davon ab, weiterhin die Spiele zu spielen, die Ihnen die größte Freude bereiten?

Am Klassiker Solitaire zeigt sich sehr deutlich, dass die beliebtesten Varianten, die gerne in ihrer Brett- oder Tischspielform bei Familienfesten hervorgekramt wurden, nicht aus der Zeit gefallen sind. Nicht nur bei der Playstation lassen sich Spiele heute mit Gegnern aus der gesamten Welt spielen, auch Solitaire hat seinen Weg mittlerweile ins Internet gefunden und heißt die Interessierten zu jeder Tages- und Nachtzeit willkommen. Damals und heute sozusagen vereint.

So mancher Spieleklassiker hat die Zeiten überdauert, weil er so einfach aufgebaut und strukturiert ist. Je einfacher ein Spiel ist, desto inklusiver ist es auch. Wenn die Großeltern mit den Enkeln auf einem Niveau gegeneinander antreten, dann handelt es sich um ein Spiel, das praktisch zeitlos ist. Es braucht kein besonderes Vorwissen, die Teilnehmer stürzen sich ins Geschehen und schon bald geht es nicht mehr um das Spiel selbst, sondern nur noch um den Spielspaß, der ohnehin immer im Vordergrund stehen sollte.

Gerne wird heute über die moderne Technik geschimpft, sie soll das Ende des familiären Lebens bedeuten und stellt sinnbildlich den Rückzug der Jugend in die digitalen Welten dar. Mittlerweile ist klar, dass es sich bei solchen Aussagen um Unsinn handelt, denn die Playstation hat heute genau so ihre Daseinsberechtigung wie das liebste Brettspiel von einst. Nun stellt sich nur noch die Frage, wie denn die Spieleklassiker von einst gegenüber den neuen, modernen und innovativen Reizen der Technik abschneiden und ob es überhaupt möglich ist, einen Vergleich anzustellen, wo die beiden Kategorien doch Welten zu trennen scheinen.

Es gab mal eine Zeit vor PlayStation, Xbox & Co., die man gemeinsam mit seiner Familie, mit den Geschwistern, Freunden oder Nachbarn verbracht hat? Gewiss, sofern man bereits ein gewisses Alter erreicht hat, und an eine Zeit vor den Spielekonsolen und Internetspielen zurückdenkt. Ein paar Gedanken, welche die damalige Begeisterung mit der von heute vergleicht!

What do you think?