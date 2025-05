„Die Stimmung ist am Boden“ – Wie EA und Respawn in die Krise schlittern

Respawn Entertainment galt einst als das kreative Aushängeschild von Electronic Arts. Titel wie Titanfall, Apex Legends und Star Wars Jedi: Fallen Order brachten dem Studio Anerkennung und einen festen Platz in der AAA-Landschaft ein. Doch die Lage hat sich dramatisch gewendet. Innerhalb weniger Monate wurden nicht nur zwei geplante Projekte – darunter ein geheimnisvolles Titanfall-Spiel – gestrichen, sondern auch rund 100 Mitarbeiter entlassen. Was nach einem harten, aber strategischen Einschnitt klingt, entpuppt sich hinter den Kulissen als Krise mit Langzeitfolgen.

Der vorläufige Tiefpunkt: die Einstellung des ambitionierten Black Panther-Projekts und die gleichzeitige Schließung der Cliffhanger Studios, das eigens für diesen Titel aufgebaut wurde. Laut aktuellen Berichten habe sich EA nach internen Umstrukturierungen gegen das Spiel entschieden – ein harter Schlag für Fans und Entwickler gleichermaßen.

„Die Stimmung ist auf einem historischen Tiefpunkt“

Diese Worte stammen nicht aus der Presseabteilung, sondern direkt aus den Reihen der Mitarbeiter. Patrick Wren, Senior Encounter Designer bei Respawn, ließ auf der Plattform Bluesky seiner Frustration freien Lauf:

„Die Stimmung ist auf einem historischen Tiefpunkt“, schrieb er. Und weiter: „Es tut mir einfach leid für alle, die in dieser Branche einfach nur coole Videospiele machen wollen.“

Seine Worte stehen stellvertretend für eine Branche, die in den letzten Jahren durch wirtschaftliche Unsicherheiten, aggressive Umstrukturierungen und fragwürdige Management-Entscheidungen erschüttert wurde. Doch dass ein langjähriger Mitarbeiter öffentlich so deutlich Kritik äußert, zeigt: Es brodelt nicht nur hinter verschlossenen Türen – der Druck ist längst in der Mitte des Studios angekommen.

Ein Systemproblem bei EA?

Die Turbulenzen bei Respawn werfen ein größeres Licht auf den Mutterkonzern EA. Während man nach außen hin bemüht ist, Projekte wie EA Sports FC und Battlefield als stabilisierende Säulen darzustellen, wirkt vieles im Inneren orientierungslos. Kreative Studios werden geschlossen, vielversprechende Titel eingestampft – zurück bleibt ein Gefühl der Unsicherheit. Besonders bitter: Viele Entwickler, die mit Herzblut an den gecancelten Spielen arbeiteten, finden sich plötzlich ohne Job wieder. Die vielzitierte „Familie“ innerhalb der Gaming-Industrie zeigt erneut ihre kalte Seite.

Was bleibt am Ende? Respawn ist angeschlagen, EA steht in der Kritik, und selbst langjährige Mitarbeiter stellen öffentlich die Weichen der Unternehmensführung infrage. Ob sich die Lage stabilisieren lässt, hängt nicht nur von zukünftigen Spielehits ab – sondern vor allem davon, ob EA endlich beginnt, langfristig und menschlich zu denken. Sonst könnte aus der aktuellen Krise eine dauerhafte Abwärtsspirale werden.