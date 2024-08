Die Xbox Series S hätte es nie geben dürfen, meint ein Entwickler

Diese Einschätzung ist nicht unbegründet. Xbox-Konsolen haben generell Schwierigkeiten, sich gut zu verkaufen, was Entwickler in eine schwierige Lage bringt: Entweder investieren sie wertvolle Ressourcen in die Optimierung ihrer Spiele für eine Plattform, die ihnen kaum Umsätze bringt, oder sie überspringen die Xbox komplett. Kleinere Studios, die nicht über die finanziellen Mittel großer Publisher verfügen, werden sich logischerweise eher für die zweite Option entscheiden.

What do you think?