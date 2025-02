Die Zukunft von Handtracking in PS VR2: Ein Gamechanger oder nur ein nettes Gimmick?

Bereits vor einigen Wochen tauchte ein faszinierendes neues Feature für PlayStation VR2 auf, das die Zukunft der virtuellen Realität entscheidend verändern könnte – Handtracking. Ein kürzlich eingeführtes Systemupdate hat nun offiziell Handtracking mit geringer Latenz integriert, sodass Entwickler fortan Spiele erstellen können, die die Handposition und -bewegung eines Spielers mithilfe der im PS VR2-Headset verbauten Kameras verfolgen. Was zunächst wie eine kleine technische Spielerei anmutet, könnte tatsächlich die Art und Weise, wie wir in der VR interagieren, revolutionieren.

Waltz of the Wizard als Vorzeigebeispiel

Ein Paradebeispiel für diese bahnbrechende Funktion liefert das Spiel Waltz of the Wizard, das als erstes PS VR2-Spiel vollumfänglich Handtracking unterstützt. Der Titel wurde mit dem Ziel entwickelt, natürliche und intuitive Interaktionen zu ermöglichen. In Waltz of the Wizard können Spieler durch Handgesten Objekte beschwören, Zauber wirken oder sogar ihre Hände in Zaubertränke verwandeln.

Besonders beeindruckend ist die Interaktion mit dem Begleitcharakter Skully, der auf Berührungen, Gesten und sogar auf die Stimme des Spielers reagiert. Mit einem Fingerschnippen etwa erscheinen Objekte oder werden magische Transformationen ausgelöst. Ein im Spiel integriertes Handbuch hilft den Spielern dabei, die verschiedenen Hand-Tracking-Funktionen zu meistern und so die umfassenden Möglichkeiten der virtuellen Welt voll auszukosten.

Skepsis bleibt angebracht

Doch trotz dieser vielversprechenden Entwicklung bleibt ein großes Fragezeichen. Wie viele Spiele werden Handtracking zukünftig unterstützen? Die Skepsis ist nicht unbegründet. Viele Entwickler haben sich bereits von VR abgewandt, und der VR-Markt – insbesondere PS VR2 – wird von vielen als finanziell wenig lohnenswert betrachtet. Die spannende Frage ist, ob Handtracking langfristig die Anerkennung findet, die es verdient. Es könnte durchaus sein, dass diese neue Funktion ähnlich wie das Touchpad des DualSense Controllers in den Hintergrund rückt – ein nettes Gimmick, das aber von den Entwicklern kaum genutzt wird.

Spiele, die Handtracking unterstützen, werden im PlayStation Store mit dem Zusatz: „PS VR2 Sense-Controller optional“ markiert.

Der VR-Markt steht vor einer kritischen Entscheidung: Wird Handtracking ein wahrer Gamechanger für PS VR2, oder wird es sich als ein weiteres „Nice-to-Have“ entpuppen, das schnell von der Realität eingeholt wird? Die kommenden Monate werden zeigen, ob dieses Feature die nötige Unterstützung erhält, um die PS VR2-Welt auf das nächste Level zu heben oder als verpuffte Hoffnung in den Annalen der technischen Spielereien zu verschwinden.

Möglicherweise wird die heute angekündigte Preisenkung dabei helfen, dass PlayStation VR2 mehr Spieler erreicht.