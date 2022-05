Diese Free Trials bietet PlayStation Plus zum Start

Neben dem erweitertem Line-Up bei PlayStation Plus Premium und Extra hat Sony heute auch die ersten Free Trials enthüllt, die einen begrenzten Blick auf die Spiele erlauben.

Mit den Free Trials kann man darüber entscheiden, ob man das Spiel tatsächlich kaufen möchte. Diese lassen sich zunächst für zwei Stunden spielen, also genug Zeit, um sich davon einen Eindruck zu verschaffen. Wie üblich bei den Trials, können Savegame, Trophäen etc. später mit übertragen werden.

PlayStation Plus Free Trials

Folgen Titel sind zunächst bei den PlayStation Plus Free Trials verfügbar:

Uncharted: Legacy of Thieves Collection | Naughty Dog, PS5

| Naughty Dog, PS5 Horizon Forbidden West | Guerrilla, PS4/PS5

| Guerrilla, PS4/PS5 Cyberpunk 2077 | CD Projekt, PS5

| CD Projekt, PS5 Landwirtschafts-Simulator 22 | Giants Software GmbH, PS4/PS5

| Giants Software GmbH, PS4/PS5 Tiny Tina’s Wonderland | 2K Games, PS4/PS5

| 2K Games, PS4/PS5 WWE 2K22 | 2K Games, PS4/PS5

„Wir freuen uns darauf, unseren Fans diesen neuen Service anbieten zu können und hoffen, dass euch der sorgfältig zusammengestellte Spielekatalog bei der Einführung gefallen wird!“ Sony

Die verfügbaren Spiele werden regelmäßig durch Sony und die Third Parties aktualisiert, ebenso gibt es wie gewohnt zum Monatsbeginn zwei neue Spiele, von denen auch Basic User profietieren.

Das neue PlayStation Plus startet in Europa am 23. Juni 2022.