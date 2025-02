Diese Spieler gehen beim Days Gone Remastered Upgrade leer aus

„Days Gone Remastered“ erscheint am 25. April 2025 .

Das Argument, dass PlayStation Plus -Nutzer das Spiel nicht „besitzen“, sondern nur „abonniert“ haben, ist zwar bekannt, aber trotzdem fragwürdig. Schließlich gab es in der Vergangenheit bereits Upgrades für PS Plus-Spiele – warum also nicht auch hier? Es ist schwer nachzuvollziehen, warum Sony eine Upgrade-Option für 10 Euro nicht anbietet, zumal Days Gone nicht mehr das jüngste Spiel ist.

Wer „Days Gone“ regulär auf der PS4 gekauft hat, kann für 10 Euro auf die neue PS5-Version upgraden. Klingt fair, oder? Nicht ganz. Denn jeder, der das Spiel 2021 als Teil seines PS Plus-Abos erhalten hat, bleibt außen vor. Laut dem offiziellen PlayStation Blog sind PS Plus-Kopien explizit vom Upgrade ausgeschlossen. Wer Days Gone über das Abo gespielt hat und jetzt die überarbeitete Version genießen will, muss den vollen Preis von 49,99 Euro zahlen.

Sony hat vergangene Nacht das lang geforderte Remaster zu „Days Gone“ angekündigt, das allerdings einer nicht ganz unumstrittenen Marketingstrategie folgt. Das Upgrade-Modell für „ Days Gone Remastered “ vernachlässigt eine Gruppe von Spielern, die dabei besonders schlecht wegkommt: diejenigen, die das Spiel über PS Plus erhalten haben.

