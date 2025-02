Digimon Story Time Stranger: Das nächste große JRPG-Abenteuer kommt 2025 auf die PS5

Digimon Story Time Stranger soll 2025 für die PS5 erscheinen. Ein erster Trailer gewährt heute erste Einblicke in das Adventure. Fans dürfen sich also auf eine packende Mischung aus fesselnder Story, strategischem Gameplay und nostalgischer Digimon-Action freuen.

In Digimon Story Time Stranger schlüpfst du in die Rolle eines jungen Helden, der plötzlich mit einer düsteren Realität konfrontiert wird: Die Grenzen zwischen der menschlichen Welt und der digitalen Welt verschwimmen. Noch schlimmer – etwas bedroht das gesamte Gefüge der Existenz. Um deine Heimat zu retten, musst du tiefer in die Vergangenheit reisen und das Geheimnis einer alten Prophezeiung lüften.

