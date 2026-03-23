Digimon Story: Time Stranger – Großes DLC, Aegiomon & Fan-Votum 2027 angekündigt

Bandai Namco erweitert die Welt von „Digimon Story: Time Stranger“ im Jahr 2027 um eine massive Story-Expansion, die Fan-Wünsche direkt in die Entwicklung einbezieht. Die Rückkehr des Synchronsprechers von Aegiomon deutet zudem auf eine komplexe Erweiterung der bisherigen Zeitreise- oder Dimensions-Logik des Spiels hin.

Die „Large-scale Expansion“ für Digimon Story: Time Stranger wird laut Produzent Ryosuke Hara teilweise auf den Ergebnissen des 139. Digimon-Referendums basieren. In dieser Umfrage stimmten Fans über Digimon ab, die sie gerne trainieren oder in künftigen Rollen sehen würden – angeführt von Gammamon (Digimon Ghost Game) und Loogamon (Digimon Seekers). Dass Media.Vision diese Ergebnisse „teilweise widerspiegeln“ will, zeigt den klaren Fokus darauf, modernere Ableger des Franchise endlich tiefer in die Story-Reihe zu integrieren.

Warum Aegiomon der Schlüssel ist

Die spannendste Information der Ankündigung ist die Verpflichtung von Mutsumi Tamura, der Stimme von Aegiomon. Da Aegiomon in der Lore eng mit dem „Olympus XII“ und mythologischen Strukturen verknüpft ist, eröffnet sein Auftritt spezifische Story-Pfade.

Parallele Welten oder Zukunft: Auf der Digimon Con 2026 wurde bereits spekuliert, ob der DLC die Handlung in eine alternative Zeitlinie verlagert. Haras ausweichende, aber lobende Reaktion auf diese Theorie ist im Entwickler-Sprech quasi eine Bestätigung für einen erzählerischen Twist.

Auf der Digimon Con 2026 wurde bereits spekuliert, ob der DLC die Handlung in eine alternative Zeitlinie verlagert. Haras ausweichende, aber lobende Reaktion auf diese Theorie ist im Entwickler-Sprech quasi eine Bestätigung für einen erzählerischen Twist. Gameplay-Struktur: Ein „Large-scale DLC“ impliziert bei Media.Vision meist neue Dungeons und eine signifikante Erhöhung des Rosters. Die Einbindung der Top-10-Digimon wie Pulsemon oder Gammamon würde die Kluft zwischen den klassischen Designs und den neueren Multimedia-Projekten schließen.

JUST ANNOUNCED: An expansion DLC for Digimon Story #TimeStranger is officially in development!



The release is currently planned for 2027.

Thank you for your continued support and passion for the game.

Stay tuned for more information. pic.twitter.com/u9kSHJginK — Digimon Games (@digimon_games) March 22, 2026

Ein langer Atem für Fans

Dass der DLC erst für 2027 angekündigt wurde, zeigt einerseits, dass Bandai Namco gewillt ist, „Digimon Story: Time Stranger“ über Jahre hinweg als Plattform zu nutzen, statt sofort einen Nachfolger nachzuschieben. Andererseits müssen Spieler nach der Ankündigung auf der Digimon Con noch fast ein Jahr (oder länger) warten. Das spricht für eine Expansion, die vom Umfang her fast ein halbes Standalone-Spiel erreichen könnte, ähnlich wie man es von großen JRPG-Erweiterungen kennt.

Der Einbezug aktueller Fan-Lieblinge wie Loogamon beweist, dass man auf die Community hört. Da der Release aber noch weit entfernt liegt, bleibt abzuwarten, wie viele der Top-10-Digimon tatsächlich voll spielbare Digitationen erhalten und wie viele nur Cameos bleiben.

Glaubt ihr, dass Aegiomon nur der Anfang ist und wir im DLC endlich den kompletten Olympus XII als Gruppe sehen werden?