Digimon Story Time Stranger – Story-Trailer zeigt, wie Schicksal und Partnerschaft verknüpft sind

Bandai Namco veröffentlicht den Story-Trailer zu Digimon Story Time Stranger. Fans erwartet ein RPG mit 450 Digimon, emotionaler Story und rundenbasierten Kämpfen.

Bandai Namco hat heute den Story-Trailer zu Digimon Story Time Stranger veröffentlicht, der erstmals tiefer auf die Handlung und die Welt des kommenden RPGs eingeht. Im Zentrum stehen Agent von ADAMAS, die zwischen digitaler und menschlicher Welt reisen, um eine drohende Katastrophe zu verhindern. Dabei geht es nicht nur um Kämpfe, sondern auch um die Beziehungen zwischen Menschen und ihren Digimon – ein Thema, das Fans seit jeher bewegt.

Mit über 450 Digimon, dynamischen, rundenbasierten Kämpfen und umfangreichen Evolutionsmöglichkeiten verspricht das Spiel eine enorme spielerische Freiheit. Interessant ist, dass Bandai Namco offenbar stark auf emotionale Charakterbindungen setzt – ein Ansatz, der die Serie wieder näher an ihre Wurzeln bringen könnte.

Digimon Story Time Stranger erscheint am 3. Oktober 2025 für PS5, Xbox Series X|S und PC.

