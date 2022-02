Digimon Survive – Statement zur Verschiebung, neues Gameplay

Auf der Digimon Con 2022 hat sich Bandai Namco zur Verschiebung von Digimon Survive geäußert und warum es so lange ruhig um den Titel ist. Zudem präsentiert man neue Gameplay-Szenen und stellt weitere Projekte in Aussicht.

Mit vor Ort waren unter anderem Producer Kazumasa Habu, der sich zahlreichen Fragen gestellt hat, insbesondere zur Verschiebung von Digimon Survive. Hierzu sagte Habu, dass man stetig sehr viele Anfragen zum Entwicklungsstand erhält und man sich für die ganzen Verzögerungen nur entschuldigen kann.

„Wir entschuldigen uns erneut dafür, dass wir keine neuen Informationen bereitstellen und / oder euch warten lassen. Wie wir euch bereits mitgeteilt haben, haben wir die Veröffentlichung aufgrund eines Wechsels im Entwicklungsteam verschoben und entwickeln das Spiel jetzt mit einem neuen Team. Das Wechseln der Teams hat zu vielen Nacharbeiten am Spiel geführt, was zu Verzögerungen geführt hat. Dies hat zu einer Menge Unsicherheit geführt, was uns daran gehindert hat, regelmäßige Updates zu veröffentlichen. Dank der Bemühungen des neuen Entwicklungsteams sind wir nun jedoch wieder auf Kurs und kommen der Fertigstellung des Spiels immer näher.“