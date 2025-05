Digitale Denkmäler statt Datenmüll: Europas Gamer kämpfen für das Recht auf Spiel

Stellen wir uns Folgendes vor: Eine Blu-ray eines Klassikers verweigert plötzlich die Wiedergabe. Oder das digitale Archiv ist über Nacht leer. Undenkbar, oder? Genau das ist aber Alltag für Millionen von Gamern in Europa. Wenn Server abgeschaltet werden, verschwinden digitale Spiele – selbst dann, wenn sie gekauft wurden. Dieses digitale Vergessen ist keine Science-Fiction, sondern Realität.

Genau hier setzt die europäische Bürgerinitiative „Stoppt die Zerstörung von Videospielen“ an. Ins Leben gerufen von Spielern für Spieler, kämpft sie gegen die Entwertung digitaler Güter, die nur auf Leihbasis existieren, obwohl sie voll bezahlt wurden. Besonders betroffen sind Titel, die ohne Online-Server nicht mehr funktionieren – und damit über Nacht in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Zuletzt hatte Ubisofts The Crew damit für ordentlich Wirbel gesorgt.

Ein Gamer wird politisch

Pavel Zálešák, 25, Student an der Unicorn University in Prag, ist nicht nur Zocker, sondern auch Vordenker einer Bewegung, die Europa verändern will. Was als Frust über ein unspielbar gewordenes Lieblingsspiel begann, ist heute ein europaweiter Protest mit über 440.000 Unterstützern. Seine Forderung: eine gesetzlich verankerte Garantie auf den Zugang zu gekauften digitalen Spielen – unabhängig davon, ob die Publisher Server oder Support einstellen.

„Spiele sind mehr als Code“, sagt Pavel. „Sie sind Teil unserer Jugend, unserer Kultur, unseres kollektiven Gedächtnisses. Wenn Publisher sie abschalten, löschen sie Geschichte.“ Ein besonders brisantes Beispiel: The Crew, ein Rennspiel, das mit der Abschaltung seiner Server unbrauchbar wurde. Der Aufschrei war groß – und tatsächlich reagierte Ubisoft prompt mit einem Offline-Modus. Ein kleiner Sieg, aber ein symbolträchtiger.

Spieler, Server, Gesetzgeber: Wer entscheidet über unser digitales Erbe?

Was viele nicht wissen: Die Initiative stützt sich auf bestehendes EU-Recht, darunter die Richtlinie 93/13/EWG, die faire und transparente Vertragsbedingungen fordert. Wenn ein Spiel nur so lange spielbar ist, wie es dem Publisher passt, ist das für viele ein klarer Verstoß gegen dieses Prinzip.

Die Bürgerinitiative sieht sich nicht als Feind der Publisher, sondern als Fürsprecher der Konsumenten. Gefordert wird nicht die Preisgabe von Geschäftsmodellen, sondern die Verpflichtung, Spiele zumindest in ihrer Singleplayer-Form langfristig zugänglich zu machen. Der Kampf gegen die „digitale Obsoleszenz“ ist dabei auch ein kultureller – denn anders als Filme oder Bücher können Spiele restlos verschwinden, wenn niemand sie bewahrt.

„Stoppt die Zerstörung von Videospielen“ ist mehr als ein Aufschrei der Gaming-Community. Es ist ein politisches Signal, dass digitale Güter denselben Schutz verdienen wie physische. Denn was heute nur Daten sind, ist morgen schon Geschichte.