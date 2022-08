Digitale Spiele-Downloads fallen in Deutschland deutlich geringer aus

„Der Download-Kauf hat sich für viele Spielende aufgrund der guten Zugänglichkeit beim Spielekauf etabliert. Doch die Unterschiede von Spieleplattform zu Spieleplattform sind weiterhin groß. So kann der Download-Kauf für PC-Spielende aufgrund von Online-Rabattaktionen oder etwa einem breiten Angebot an Indie-Games attraktiv sein. Andererseits greifen Konsolenfans gern auf Spiele per Datenträger zu, um etwa die eigene Spielesammlung im Regal zu erweitern oder limitierte Spieleboxen mit Fanartikeln zu erwerben“, kommentiert game-Geschäftsführer Felix Falk.

Wiederholt setzten vor allem PC-Spieler beim Spielekauf auf Downloads, zum Beispiel auf Portalen wie Origin oder Steam. So beträgt der Download-Anteil am Absatz bei PC-Spielen rund 93 Prozent. Hingegen wurden knapp zwei Drittel (64 Prozent) aller Titel für Spielekonsolen wie Nintendo Switch, Playstation oder Xbox auf Datenträgern verkauft.

Große Unterschiede beim Download-Anteil gibt es je nach Plattform und Preis: Vor allem bei den günstigeren Titeln war der Anteil der Download-Spiele besonders hoch. Rund 8 von 10 Games bis 30 Euro wurden als Download gekauft. Höher bepreiste Titel wurden in der Tendenz häufiger auf Datenträgern erworben: 68 Prozent aller Spiele mit einem Verkaufspreis ab 30 Euro kauften Spielende 2021 auf Datenträgern in Online-Stores oder im stationären Handel.

Das geht aus aktuellen Auswertungen des Bundesverband GAME hervor, wo generell 6 von 10 PC- und Konsolenspielen in Deutschland im Jahr 2021 als Download gekauft wurden. Blickt man speziell auf Konsolen-Spiele, liegt der Anteil sogar nur bei 36 Prozent. Rund zwei Drittel werden also immer noch auf Disc erworben. Sony bezieht sich allerdings auch nur auf das letzte Quartal – April bis Juni 2022.

Sony hat erst in dieser Woche darauf verwiesen , dass die digitalen Spiele-Käufe auf PlayStation einen Anteil von 80 Prozent ausmachen. Speziell in Deutschland scheint der Anteil jedoch erheblich geringer.

