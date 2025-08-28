Dino Crisis: Gescheiterte Remakes, neue Markenanmeldungen, steht das Comeback bevor?

Die Rückkehr von Dino Crisis ist seit Jahren ein Wunsch vieler Fans. Zwischen Hoffnung, Gerüchten und gescheiterten Projekten scheint sich nun tatsächlich wieder etwas zu bewegen, doch die Geschichte dahinter ist komplizierter, als man denkt.

Zwei gescheiterte Versuche

Laut dem bekannten Leaker Dusk Golem hat Capcom gleich zweimal versucht, ein Remake des ersten Dino Crisis auf die Beine zu stellen. Der erste Anlauf lag bei Capcom Vancouver, dem Studio hinter Dead Rising. Bevor das Projekt jedoch Gestalt annehmen konnte, wurde die Niederlassung geschlossen. Einige Jahre später folgte ein zweiter Versuch, diesmal bei einem nicht näher genannten Capcom-Team. Doch auch dieses Vorhaben soll am Ende nicht die Qualitätsansprüche erfüllt haben, und wurde eingestellt.

Für Fans ist das natürlich bitter: Die Reihe hätte längst ihr modernes Revival verdient. Gleichzeitig zeigt es aber auch, dass Capcom das Franchise offenbar nicht leichtfertig zurückbringen will. Lieber kein Dino Crisis als ein schlechtes Dino Crisis, dieser Gedanke dürfte bei den Verantwortlichen eine Rolle spielen.

Markenanmeldungen als Hoffnungsschimmer

Trotz der Rückschläge gibt es Anzeichen, dass die Serie noch nicht am Ende ist. Anfang 2025 wurde die Marke in Japan erneut eingetragen, einige Monate später auch in Brasilien, und zwar in derselben Kategorie, die Capcom auch für Resident Evil 9 Requiem genutzt hat. Das wirkt nicht wie ein Zufall, sondern wie ein bewusstes Signal: Man will die Marke nicht in der Schublade verstauben lassen.

Ob wir nun tatsächlich bald ein Remake oder gar einen neuen Teil sehen, bleibt offen. Die Nachfrage ist da, die Marke wird aktiv gepflegt und Capcom weiß, wie beliebt nostalgische Comebacks sein können, siehe Resident Evil. Dass zwei Versuche gescheitert sind, macht die Situation zwar ernüchternd, aber nicht aussichtslos.

Vielleicht ist gerade jetzt der richtige Moment für ein Revival. Survival-Horror erlebt ein Hoch, und Dino Crisis könnte die perfekte Ergänzung sein, mit einer eigenen Nische zwischen Zombies und Mutanten: Dinosaurier. Und wenn nicht, es gibt mit Turok Origins, Code Violet und Extinction bald genug Alternativen.

Was meint ihr: Hält Capcom die Fans noch lange hin, oder ist 2026 endlich das Jahr, in dem die Dinos wieder losgelassen werden?