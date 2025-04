Dinos, Joker und Kettensägengeballer: Die PS Plus-Spiele im Mai liefern ab

Die Sonne scheint, der Mai ist da – und mit ihm ein neues Trio für alle PlayStation Plus-Mitglieder, das wilder kaum sein könnte: Ark: Survival Ascended, Balatro und Warhammer 40.000: Boltgun. Drei Spiele, drei Genres, drei völlig unterschiedliche Welten. Eines verspricht Survival-Abenteuer zwischen Urzeit-Monstern, das nächste zündet eine explosive Mischung aus Poker und Wahnsinn, während das dritte die Kettensäge mit Pixelnostalgie vereint. Ab dem 6. Mai heißt es: downloaden, durchdrehen, überleben.

Von Urzeit bis Zukunft

Beginnen wir mit dem Biest im Raum: Ark: Survival Ascended. Wer das Original kennt, weiß: In Ark bist du nicht nur Überlebender – du bist potenziell der Dinoflüsterer schlechthin. Die überarbeitete Version auf Basis der Unreal Engine 5 sieht dabei nicht nur fantastisch aus, sie verbessert auch endlich viele der Komfortfunktionen, die dem Vorgänger gefehlt haben. Mit 70 Spielern online, Freunden im Splitscreen und einer Insel, die alles frisst, was nicht schnell genug auf einen T-Rex klettert, ist Ark nichts für schwache Nerven – oder für Menschen, die keine Geduld beim Crafting haben. Aber es belohnt Entdecker, Strategen und die, die gerne mit Dinosauriern kuscheln.

Und dann ist da noch Warhammer 40.000: Boltgun. Ein Spiel, das so klingt, wie es sich spielt: laut, brutal, pixelig. Dieser Retro-Shooter im Boomer-Stil lässt dich als Space Marine gegen Dämonen und Ketzerei antreten – mit einem Arsenal, das nicht nur kracht, sondern auch stilvoll explodiert. Wer DOOM, Quake oder andere 90er-Klassiker vermisst, bekommt hier eine blutige Renaissance mit Kettensägenromantik und Sprite-Gemetzel.

Poker mit Wahnsinnsgarantie: Balatro bricht alle Regeln

Wem das zu viel Sand im Getriebe ist, der findet in Balatro das perfekte Kontrastprogramm: ein Poker-Roguelike, das süchtig macht. Vergiss alles, was du über Texas Hold’em weißt – hier wird geschummelt, gelacht und kombiniert, bis die Chips glühen. Illegale Pokerhände? Check. Joker mit absurden Effekten? Doppel-Check. Balatro spielt sich wie ein nächtlicher Trip in ein verrauschtes Spielcasino, das von Deckbuilding-Göttern geführt wird. Und genau das macht seinen Reiz aus.

Die Auswahl im Mai ist mutig, wild und abwechslungsreich – genau das, was PlayStation Plus öfter wagen sollte. Vom pixeligen Pixelblut bis zum strategischen Kartenspiel-Marathon und der dinoverseuchten Sandbox: Wer hier nichts findet, der will vielleicht einfach nicht spielen.

Verfügbar vom 6. Mai bis 2. Juni. Nicht vergessen: Die April-Spiele verschwinden am 5. Mai! Bleibt die Frage: Kann das neue Line-up die User wieder besänftigen, die neidischer denn je auf den Game Pass blicken?