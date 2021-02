Dinos Reborn – Prähistorisches Survival-Adventure angekündigt

HardCodeWay und Vision Edge Entertainment kündigten heute ihr neues Open-World-FPP-Survival-Game Dinos Reborn an, das in einer prähistorischen Sci-Fi-Welt spielt.

Dinos Reborn ist ein Open-World-FPP-Survival-Game, in dem ihr eure Umgebung erkunden müsst, eure Überlebenskünste verbessern und aus euren eigenen Fehlern lernen. Bewegt euch auf dem schmalen Grat zwischen Jäger und Beute, baut nützliche Werkzeuge und Waffen und folgt einer packenden Story, die am Ende ein großes Geheimnis offenbart.

Inmitten von den Trümmern einer Kapsel findet ihr euch zunächst an einem Strand an einem unbekannten Ort wieder. Ihr hört ein seltsames Geräusch in der Nähe, hebt den Kopf und seht… einen Dinosaurier!

Ihr erinnert euch nicht daran, wer du bist oder was du hier machst. Bleibt also einfach solange am Leben, um eure wahre Identität wiederzuerlangen und die Gründe herauszufinden, wieso ihr an diesem Ort gelandet seid. Stellt euch den Gefahren dieser Welt, werdet zum Jäger und entdeckt die Geheimnisse dieses Ortes – die Dinosaurier gehören mitunter dazu.

Features von Dinos Reborn

Sandbox – Erkunde eine riesige Welt und gehe hin wo auch immer du möchtest.

– Erkunde eine riesige Welt und gehe hin wo auch immer du möchtest. Jagd – Bewaffne dich, um auf die Jagd zu gehen, dich besser zu schützen, Fleisch zu ergattern oder einfach nur zum Spaß.

– Bewaffne dich, um auf die Jagd zu gehen, dich besser zu schützen, Fleisch zu ergattern oder einfach nur zum Spaß. Crafting & Bauen – Bereite Essen zu, baue Waffen und Werkzeuge, braue Heilmittel und sorge für eine entsprechende Anzahl an Munition, um zu überleben. Baue Verteidigungsanlagen, Fallen und Befestigungen für deinen Stützpunkt.

– Bereite Essen zu, baue Waffen und Werkzeuge, braue Heilmittel und sorge für eine entsprechende Anzahl an Munition, um zu überleben. Baue Verteidigungsanlagen, Fallen und Befestigungen für deinen Stützpunkt. Verstecken – Fliehe oder verstecke dich und schleiche dich heran, um dir einen Vorteil zu verschaffen.

– Fliehe oder verstecke dich und schleiche dich heran, um dir einen Vorteil zu verschaffen. Fähigkeiten – Du lernst dank eines Guides, deiner Beobachtungskunst oder aus deinen eigenen Fehlern. So wie auch im richtigen Leben.

– Du lernst dank eines Guides, deiner Beobachtungskunst oder aus deinen eigenen Fehlern. So wie auch im richtigen Leben. Feinde – Kenne deinen Feind. Finde heraus, was die wahre Gefahr darstellt.

Dinos Reborn wird 2022 für PC und Konsolen veröffentlicht.