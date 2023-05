direct.playstation.com ab sofort auch in Österreich online

Zudem wird kritisiert, dass Sony viele Hardware-Bundle und Produkte exklusiv hält und damit den Wettbewerb mit dem regulären Handel einschränkt. Angebote gibt es bei PlayStation Direct nur selten, was nicht wenige als ungutes Zeichen für die Zukunft sehen, je mehr Sony den Vertrieb der eigenen Produkte an sich reißt.

Während man auf der einen Seite den Direktvertrieb von Sony als gute Sache ansieht, hat Sony damit aber auch schon bewiesen, dass man die Sache noch nicht ganz perfekt beherrscht. So gab es vor allem zum Launch von PlayStation VR2 massive Probleme , bei denen viele ihr Headset nicht einmal im Launch-Fenster bekommen haben. Im Anschluss folgte für viele eine komplizierte Odyssey, um entweder an die Hardware oder ihr Geld zurück zu bekommen. Der Support von PlayStation war damals heillos überfordert damit.

