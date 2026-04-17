Directive 8020: Alle Fakten zum Release und Gameplay im 60-Sekunden-Check

Supermassive Games veröffentlicht das Sci-Fi-Horror-Adventure „Directive 8020“ am 12. Mai für die PlayStation 5 und bricht mit dem Release die rein filmische Struktur früherer Titel durch neue Stealth- und Replay-Mechaniken auf.

Das Spiel versetzt fünf Astronauten in ein Deep-Space-Szenario, in dem ein formwandelnder Organismus die Besatzung imitiert. Während die bekannten Verzweigungen und QTEs (Quick-Time-Events) das Fundament bilden, führt dieser Titel signifikante spielerische Neuerungen ein, um die bisherige Formel aus „Until Dawn“ oder „The Quarry“ zu modernisieren.

Die drei wichtigsten Neuerungen im Überblick

Aktives Stealth-System: Die Erkundung ist nicht länger nur ein atmosphärischer Spaziergang. Spieler müssen sich aktiv verstecken und schleichen, da die Begegnungen mit dem Alien-Organismus nun tödliches Gameplay-Potenzial statt nur geskripteter Sequenzen bieten.

Die Erkundung ist nicht länger nur ein atmosphärischer Spaziergang. Spieler müssen sich aktiv verstecken und schleichen, da die Begegnungen mit dem Alien-Organismus nun tödliches Gameplay-Potenzial statt nur geskripteter Sequenzen bieten. Turning Points: Ein neues Feature erlaubt es, zu Schlüsselmomenten der Handlung zurückzuspringen. Damit entfällt der Zwang, das komplette Spiel für alternative Enden neu zu starten – ein massiver Zeitvorteil für Komplettierer.

Ein neues Feature erlaubt es, zu Schlüsselmomenten der Handlung zurückzuspringen. Damit entfällt der Zwang, das komplette Spiel für alternative Enden neu zu starten – ein massiver Zeitvorteil für Komplettierer. Movie Night Mode: Der lokale Koop-Modus für bis zu fünf Personen bleibt erhalten. Jeder Spieler übernimmt die Verantwortung für einen der Astronauten, was die Dynamik der „unmöglichen Entscheidungen“ in der Gruppe verstärkt.

Technisch und strukturell markiert Directive 8020 eine wichtige Evolution für das Studio. Die Integration von Stealth-Mechaniken zeigt, dass Supermassive auf die Kritik an mangelnder spielerischer Tiefe reagiert. Im Vergleich zur „The Dark Pictures Anthology“ wirkt das Setting deutlich beklemmender und setzt auf psychologischen Body-Horror statt auf plumpe Jump-Scares.

Für Spieler bedeutet der 12. Mai den Zugriff auf ein technisch ausgereifteres Horror-Erlebnis. Das kostenlose Digital-Deluxe-Upgrade für Vorbesteller ist ein klassischer Vorverkaufsanreiz, doch der eigentliche Mehrwert liegt in den „Turning Points“. Wer auf narrativen Sci-Fi-Horror mit echten spielerischen Konsequenzen gewartet hat, sollte diesen Termin im Auge behalten.