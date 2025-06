Directive 8020: Die Dark Pictures Anthology geht neue Wege – ganz ohne „Anthology“

Supermassive Games meldet sich in diesem Jahr mit Directive 8020 zurück – einem Spiel, das vieles anders macht und trotzdem in der Dark Pictures-Tradition steht. Wer bislang mit viktorianischen Geistern und verlassenen Hotels vertraut war, dürfte beim neuen Sci-Fi-Setting erstmal die Augen reiben: Raumschiffe, Schlafkapseln, Meteoriten, Body-Horror. Willkommen in der zweiten Staffel – oder auch nicht?

Horror im All: Frischer Anstrich oder Kurswechsel?

Directive 8020 startet nicht in einem verfluchten Dorf, sondern im Weltall – ein bewusst gewählter Bruch mit der bisherigen Formel. Auf dem Papier ist es noch immer ein Dark Pictures-Spiel, das Label „Anthology“ wurde jedoch gestrichen, wie Dan McDonald, Executive Producer bei Supermassive Games, gegenüber ComicBook verrät. Auch der langjährige Publisher Bandai Namco ist raus, stattdessen erscheint das Spiel direkt über Supermassive selbst. Kein Zufall: Lautn McDonald soll Directive 8020 wie ein Neuanfang wirken – „ohne etwas wegzuwerfen“.

Im Hands-on während des Summer Game Fests zeigt sich schnell, dass der neue Kurs Hand und Fuß hat. Stun Batons, klaustrophobische Gänge, Alien-artige Mutationen – statt klassischem Gruselkabinett setzt man hier auf Sci-Fi-Horror, der deutlich körperlicher ausfällt. Dazu kommen spielerische Neuerungen wie „Turning Points“: Schlüsselmomente, zu denen Spieler zurückspringen können, um alternative Pfade auszuprobieren.

Weniger Kurator, mehr Fokus

Ein Detail dürfte langjährige Fans überraschen: Der Kurator, bisher die markante Stimme und das Gesicht der Reihe, tritt deutlich in den Hintergrund. Sein ikonisches Kaminzimmer passt schlicht nicht ins sterile Raumschiff. Komplett gestrichen ist er laut McDonald aber nicht – es ist eher ein stilistischer Rückzug. Die Geschichte soll diesmal ohne ständigen Erzähler funktionieren. Ob es was damit zu tun hat, dass das Gesicht hinter dem Kurator – Tony Pankhurst – überraschend verstorben ist?

Auch der Begriff „Season 2“ wird bewusst nicht mehr betont. Der Grund ist nachvollziehbar: Neue Spieler sollen nicht denken, sie müssten vorher zehn Stunden Man of Medan oder The Devil in Me nachholen. Directive 8020 steht für sich – auch wenn es hinter den Kulissen Verbindungen zur Reihe gibt.

Directive 8020 könnte der Neustart sein, den The Dark Pictures gebraucht hat. Größer, mutiger, ohne das Vertraute zu verlieren. Supermassive Games riskiert hier einiges – aber vielleicht braucht es genau das, um die Horrorreihe frisch zu halten.

Was denkt ihr über den neuen Sci-Fi-Ansatz? Top oder Flop? Schreibt’s in die Kommentare!