Directive 8020: PS5 Pro- und PSSR-Features zum Launch im Überblick

Supermassive Games hat den Release-Termin für den Sci-Fi-Horror-Titel Directive 8020 auf den 12. Mai 2026 festgelegt und bestätigt heute umfangreiche technische Optimierungen für die PS5 Pro. Das Spiel nutzt die zusätzliche Hardware-Leistung der Pro-Konsole für PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR 2) sowie erweitertes Raytracing, um die visuelle Präzision der Weltraum-Umgebungen zu steigern.

Während das Spiel auf allen Plattformen die bekannte Horror-Formel mit Fokus auf Entscheidungen liefert, steht technisch vor allem die PS5 Pro im Rampenlicht. Durch den Einsatz von PSSR verspricht das Studio eine deutlich höhere Bildschärfe bei gleichzeitig stabiler Framerate – ein kritischer Faktor, da die Engine nun komplexere Lichtberechnungen bewältigen muss.

Raytracing und PSSR: Hardware-Hunger auf der Cassiopeia

Die technische Umsetzung von „Directive 8020“ zielt darauf ab, die sterile und bedrohliche Atmosphäre des Aufklärungsschiffs Cassiopeia durch physikalisch korrektes Licht zu verstärken. Technical Director Will Burdon betont, dass Raytracing hier kein bloßes Gimmick ist: Licht reflektiert realistisch auf metallischen Oberflächen, während Notfall-Stroboskope und Feuer dynamische Schatten werfen.

Ein Blick auf den aktuellen Trailer verdeutlicht die drastische Lage an Bord. Die Crew setzt SOS-Signale ab, berichtet von massiven Strukturschäden und dem Kontakt mit einer nicht identifizierten außerirdischen Präsenz. Das Gameplay scheint sich weg vom reinen „Quick-Time-Event-Film“ hin zu aktiveren Elementen zu bewegen. Spieler müssen Reparaturen manuell durchführen und unter extremen Bedingungen (Hitze und Kälte) überleben.

Ein wichtiges Feature für die Serie sind die sogenannten „Turning Points„. Diese erlauben es, bestimmte Fehlentscheidungen zu revidieren – ein Zugeständnis an Spieler, die nicht das gesamte Kapitel neu starten wollen, wenn ein Charakter durch eine unbedachte Wahl stirbt.

Technik-Sprung im Vergleich zu den Vorgängern

Im Vergleich zu früheren Titeln wie „Until Dawn“ oder den ersten drei Teilen der Dark Pictures Anthology markiert „Directive 8020“ den bisher größten technischen Sprung für Supermassive Games. Der Wechsel auf eine modernere Engine-Iteration und die gezielte Optimierung für die PS5 Pro Mid-Gen-Hardware deuten darauf hin, dass das Studio die grafische Stagnation der letzten Jahre durchbrechen will. Während die Standard-Konsolen vermutlich zwischen Performance- und Qualitätsmodi wählen müssen, wird die Pro-Version durch PSSR versuchen, beide Welten – hohe Details und flüssige 60 FPS – zu vereinen.

Für Fans von atmosphärischem Horror ist die PS5 Pro-Version objektiv die technisch überlegene Konsolenfassung. Die Kombination aus PSSR und Raytracing ist bei einem Spiel, das massiv von Dunkelheit und Lichteffekten lebt, ein echter Mehrwert und nicht nur Marketingrauschen. Spieler auf der Standard-PS5 oder Xbox Series S müssen hingegen mit Abstrichen bei der Bildschärfe oder der Schattenqualität rechnen.