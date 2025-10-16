Directive 8020: Erstes Gameplay zeigt den Sci-Fi-Horror „White Rabbit“

Supermassive Games hat mit Directive 8020 den nächsten Teil seiner Dark Pictures Anthology eingeleitet, und der neue „White Rabbit“-Teaser zeigt, wohin die Reise geht: mitten hinein in klaustrophobische Sci-Fi-Horror-Spannung.

Im Clip sehen wir Brianna Young (gespielt von Lashana Lynch), wie sie sich durch enge Gänge zwängt, während im Hintergrund die Spannung unaufhaltsam steigt, bis sie auf eine groteske Kreatur trifft. Directive 8020 verlässt sich nicht auf Schockmomente, sondern auf Atmosphäre. Die Inszenierung erinnert eher an Alien: Isolation als an klassische Jumpscare-Spiele. Supermassive scheint hier einen reiferen, filmischeren Ansatz zu verfolgen – und das steht dem Studio ausgesprochen gut.

Der Trailer weckt Vorfreude auf eine Rückkehr zu dichten Erzählmomenten und Entscheidungen mit Gewicht. Ob Directive 8020 das bislang ambitionierteste Projekt des Studios wird, dürfte sich bald zeigen.