Directive 8020 – Wenn Alien und The Thing die Dark Pictures inspirieren

Mit „Directive 8020“ beginnt Supermassive Games die zweite Season der Dark Pictures Anthology – und diesmal wird es düsterer, klaustrophobischer und unberechenbarer. Der große Unterschied: Statt klassischem Gruselkabinett orientiert sich das neue Spiel stark an Sci-Fi-Horror-Kultfilmen wie Alien, Event Horizon und The Thing. Eine Entscheidung, die man deutlich spürt – in Atmosphäre, Gameplay und Storytelling.

John Carpenter trifft auf Dead Space

„Directive 8020“ – das ohne den The Dark Pictures-Zusatz startet – beginnt mit einem typischen Sci-Fi-Setup: Die Erde steht am Abgrund, eine Crew reist zu einem potenziellen neuen Heimatplaneten. Doch was als Hoffnungsträger startet, wird schnell zur Bedrohung. Auf dem Schiff und der Oberfläche lauert eine fremde Macht, die nicht nur tödlich, sondern auch formwandelnd ist. Wer infiziert ist, weiß man erst, wenn es zu spät ist – wenn überhaupt.

Diese Prämisse erinnert laut Game Director Will Doyle stark an The Thing von John Carpenter: Paranoia, Isolation und das blanke Entsetzen vor dem Unbekannten. Laut Game Director Will Doyle war genau das gewollt: “Wir wollten diese Atmosphäre der ständigen Unsicherheit einfangen – niemand weiß, wem er noch trauen kann.”

Aber auch Alien und Event Horizon dienten als Blaupause. Enge Gänge, technische Kälte und eine allgegenwärtige Bedrohung prägen nicht nur das Design, sondern auch das Spielgefühl. Es gibt keinen Ort, der wirklich sicher ist – und keine Figur, die nicht plötzlich ihr Gesicht verliert. Im wahrsten Sinne.

Mehr als nur Hommage – Wie sich Filmhorror in Spielmechanik übersetzt

Während viele Horror-Games ihre filmischen Vorbilder eher visuell zitieren, geht „Directive 8020“ einen Schritt weiter: Es überträgt das filmische Gefühl aktiv ins Gameplay. In einer Demo-Szene auf dem Summer Game Fest 2025 etwa verwandelt sich ein Besatzungsmitglied in ein groteskes Alien – direkt vor den Augen des Spielers. Danach beginnt eine Stealth-Sequenz durch enge Wartungsschächte, bei der jede falsche Bewegung tödlich enden kann.

Solche Echtzeit-Begegnungen sollen laut Doyle häufiger werden: „Wir wollten weg vom reinen Zuschauen und hin zu mehr Kontrolle – weil echte Angst dann entsteht, wenn man selbst handeln muss.“ Ein Gedanke, den auch Klassiker wie Alien: Isolation oder Dead Space verinnerlicht haben.

Dabei bleibt Directive 8020 seiner Serien-DNA treu: Entscheidungen, Konsequenzen, Permadeath. Wer einem falschen Crewmitglied vertraut, könnte später einen bitteren Preis zahlen. Immerhin: Mit dem neuen Turning-Point-System lassen sich bestimmte Entscheidungen nachträglich neu treffen – optional, nicht verpflichtend.

Hommage mit eigenem Profil

Supermassive Games greift bei „Directive 8020“ tief in die Sci-Fi-Horrorkiste – und das zahlt sich aus. Statt nur Genre-Fans zu bedienen, wirkt das Spiel wie eine bewusste Weiterentwicklung: filmisch inspiriert, aber mechanisch eigenständig. Wer Alien liebt, The Thing für ein Meisterwerk hält und bei Event Horizon noch heute Gänsehaut bekommt, sollte sich diesen Titel merken.