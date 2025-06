Directive 8020 – Wie die neue Systemtiefe den interaktiven Horror auf ein neues Level hebt

Mit Directive 8020 beginnt Supermassive Games nicht nur die zweite Staffel der Dark Pictures Anthology, sondern positioniert sich technisch und spielmechanisch neu. Anstelle des bekannten Fokus auf Quick-Time-Events rückt nun ein stärkerer Überlebensaspekt ins Zentrum. Spieler müssen jetzt aktiv handeln, statt passiv reagieren – ein bedeutender Schritt für ein Studio, das bislang primär über narrative Entscheidungsstrukturen definiert war.

Die Spielfiguren sind in diesem Szenario keine Soldaten, sondern Zivilisten in einer lebensfeindlichen Weltraumumgebung, wie Creative Director Will Doyle in einem kürzlichen Interview mit GameSpot verrät. Das Spiel überträgt die Kontrolle in die Hände der Spieler, wenn sie einer außerirdischen Bedrohung begegnen. Die Konfrontation mit dieser Lebensform erfolgt allerdings nicht über Kampfsysteme, sondern durch gezielte Flucht, Stealth und Ausweichmanöver. Diese Umstellung sorgt laut Doyle für ein unmittelbares Bedrohungsgefühl, das in bisherigen Titeln wie Until Dawn oder The Quarry nur inszeniert wirkte.

Turning Points & Destinies: Konsequenz bekommt Struktur

Das neue „Turning Point“-System ergänzt das bewährte Entscheidungsmodell um eine visuelle Komponente: Eine grafisch dargestellte Entscheidungsstruktur zeigt jederzeit, welche Pfade man beschritten hat und erlaubt es, gezielt zu früheren Punkten zurückzuspringen. Das ist weniger Komfortfunktion als ein transparenter Zugang zur spielinternen Komplexität – und ein bewusst gesetzter Gegensatz zum ebenfalls enthaltenen Survival-Modus, in dem Rücksprünge komplett deaktiviert sind. Wer sich für diese Variante entscheidet, spielt unter permadeath-ähnlichen Bedingungen – eine willkommene Option für Genre-Puristen.

Besonders relevant für die erzählerische Tiefe ist das neu eingeführte „Destinies“-System. Die Persönlichkeitsentwicklung jeder Spielfigur – etwa durch egoistisches oder selbstloses Handeln – beeinflusst, welche Enden erreichbar sind. Damit wird nicht nur das Schicksal der Hauptfiguren stärker individualisiert, sondern auch der Wiederspielwert gezielt erhöht.

Zusätzlich bindet Directive 8020 erstmals Nebenfiguren stärker in das Entscheidungssystem ein. Crewmitglieder, die bislang als dramaturgisches Kanonenfutter galten, können nun aktiv gerettet werden. Das schafft emotionale Investition über die Grenzen der spielbaren Charaktere hinaus – ein kleiner, aber bedeutsamer Schritt zu mehr Immersion.

Evolution der Supermassive Games-Formel

Supermassive Games reagiert mit Directive 8020 offensichtlich auf Kritikpunkte früherer Titel: zu viel Passivität, zu wenig Konsequenz, zu kurze Entscheidungsbögen. Die neuen Systeme sind durchdacht und technisch sinnvoll in das bestehende Framework integriert. Ob sich das neue Gleichgewicht zwischen Kontrolle, Konsequenz und Komfort in der Praxis trägt, bleibt abzuwarten – insbesondere bei der Langzeitwirkung des „Turning Point“-Systems, das die sonst so markante Endgültigkeit von Entscheidungen unterwandert.

Was sich jedoch bereits aus dem bisherigen Material deuten lässt, ist, dass das Studio versucht, seine narrativen Spielkonzepte nicht nur weiterzuentwickeln, sondern gleichzeitig zugänglicher und anspruchsvoller zu machen. Diese Ambivalenz könnte Directive 8020 zur bislang ausgereiftesten Auskopplung der Reihe machen – sofern die technische Umsetzung mit der Ambition mithalten kann, wenn das Spiel am 02. Oktober erscheint. Bisher hat Supermassive Games in diesen Punkten jedoch selten enttäuscht.

Was haltet ihr von der neuen Gewichtung? Macht mehr Kontrolle den Horror intensiver – oder stört sie die cineastische Erfahrung?