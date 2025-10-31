Directive 8020 zeigt sich im Trailer mit echtem Sci-Fi-Horror

Supermassive Games geht mit Directive 8020 erstmals richtig in den Weltraum, und das sieht beeindruckend aus. Der neue „RTX On“-Trailer zeigt nicht nur frisches Gameplay, sondern auch, wie die Entwickler ihre Horror-Formel in ein Science-Fiction-Szenario übersetzen.

Die Handlung beginnt auf der Kolonieschiff Cassiopeia, das auf einem fremden Planeten havariert. Was folgt, ist weniger Rettungsmission als psychologischer Abstieg in die Dunkelheit. Zwischen Notrufen, metallischen Gängen und gespenstischen Stimmen entfaltet sich eine Atmosphäre, die stark an Dead Space erinnert, aber mit dem erzählerischen Fokus, den man von Supermassive kennt.

Technisch auf dem neuesten Stand

Das Spiel setzt auf modernste Grafiktechnologien: Directive 8020 unterstützt DLSS 4 mit Multi Frame Generation und Path Tracing über NVIDIA RTX. Kurz gesagt: wer eine aktuelle Grafikkarte hat, darf sich auf Kinoqualität freuen. Auf der PS5 Pro dürften ähnliche Effekte zu erwarten sein. Die Lichteffekte, Spiegelungen und Partikel im Trailer wirken, als hätte man ein Sci-Fi-Filmset in Echtzeit gerendert.

Auch auf Konsolen soll die PS5-Version laut Supermassive das Maximum herausholen. Wie stabil das Ganze am Ende läuft, bleibt abzuwarten, aber die Ambition ist klar: Directive 8020 soll nicht nur erzählerisch, sondern auch technisch Maßstäbe setzen.

Zwischen Isolation und Erkenntnis

Inhaltlich bleibt vieles offen. Der Trailer deutet auf existenzielle Themen hin – Menschheit am Abgrund, Suche nach einem neuen Zuhause, Angst vor dem Unbekannten. Besonders die Zeile „We all die alone“ fasst den Ton perfekt zusammen. Es geht weniger um Jumpscares als um die emotionale Kälte des Alls.

Supermassive scheint hier einen Schritt Richtung „mature storytelling“ zu wagen. Wenn das Studio seine Stärke für Charaktere und Entscheidungsfreiheit mit diesem neuen Setting verbindet, könnte Directive 8020 zum spannendsten Sci-Fi-Horror seit Jahren werden.

Directive 8020 erscheint 2026 für PS5, Xbox Series X|S und PC. Der Trailer zeigt: Das Spiel will mehr sein als nur ein neues Kapitel in Supermassives Formel, es will den Weltraum fühlbar machen. Und das gelingt erstaunlich gut. Bleibt nur zu hoffen, dass unter der glänzenden RTX-Fassade auch genug Substanz steckt.