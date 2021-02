DiRT 5 – Neue Events, Cars & Playgrounds mit Update 3.0

Codemasters hat das Update 3.0 für DiRT 5 angekündigt, mit dem zahlreiche neue Inhalte verfügbar sind. Darüber hinaus gibt es einen neuen Paid-DLC.

Das neue Energy Content Pack umfasst vier aufregende Autos von einigen der berühmtesten Hersteller der Welt, die speziell für Geländefahrzeuge entwickelt wurden. Ein neuer thematischer Playground führt euch auf den Schrottplatz samt passender Items für eigene Kreationen, sowie gibt es Verbesserungen über das gesamte Spiel hinweg.

Die neuen Autos sind in allen Spielmodi verfügbar – auch in der Karriere, wo man weitere 25 maßgeschneiderte Events hinzufügt. Von Brasilien, über New York , Südafrika, Nepal und weitere Ziele, erwarten euch neue Szenarien, einschließlich dynamischer und extremer Wetterbedingungen, die überwunden werden müssen.

Zwei neue exklusive Sponsoroptionen werden ebenfalls der Karriere hinzugefügt – Xite und MadCroc – mit denen sich auch neue Personalisierungselemente freischalten lassen, darunter maßgeschneiderte Lackierungen, Decals, Lanyards und benutzerdefinierte Optionen für den Lackiereditor.

Paid DLC

Vier neue Fahrzeuge: Porsche Taycan Turbo S, Alpine A110 Sports X, Chevrolet Silverado 1500, GMC Sierra Pre-Runner

25 Karriere Events ‚Energy‘ Career Chapter

Zwei neue Sponsoren: Xite, Mad-Croc

Career Customisation Rewards: Liveries, Stickers, Lanyards und mehr

Free Update 3.0

Junkyard Playgrounds Items

Neue Playgrounds Location: Italy

New Liveries für Peugeot 205 T16 Evo 2, Ford Escort RS Cosworth, Ford RS200

Community-Anfragen, darunter Level Cap Increase

Visual and technical fixes/improvements across the board

Das Update 3.0 und der Paid-DLC sind ab dem 22. Februar verfügbar.