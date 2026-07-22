Disc-Aus 2028: Disgaea-Schöpfer sieht das Ende von PlayStation-Konsolen

Sohei Niikawa bringt das Ende der PlayStation-Hardware ins Gespräch, wenn Sony ab 2028 keine physischen Discs mehr produziert. Der Disgaea-Erschaffer sieht in rein digitalen Konsolen keinen Mehrwert gegenüber simplen TV-App.

Hardware ohne Laufwerk verliert Existenzrecht

Sony streicht ab Januar 2028 die Produktion physischer PlayStation-Spiele. Sohei Niikawa, Kopf hinter der Disgaea-Reihe und Gründer von SuperNiche, sieht darin einen gravierenden Schnitt. Wer Datenträger abschafft, kann die eigentliche Konsole direkt mitentsorgen. Ein moderner Smart-TV reicht für rein digitales Streaming und Cloud-Gaming völlig aus. Die Kiste unter dem Fernseher wird überflüssig.

„Wenn sie schon so weit gehen, physische Spielpakete abzuschaffen, können sie auch gleich die Hardware abschaffen. Ein Fernseher würde ausreichen. Wozu braucht man dann noch die Konsole? Wenn man schon physische Spiele abschafft, kann man auch gleich den ganzen Weg gehen.“

Niikawa argumentiert aus der Perspektive der Entwickler und Fans. Physische Hüllen dienen auf Messen wie der Anime Expo als physische Schnittstelle. Sie werden signiert, ins Regal gestellt und schaffen eine dauerhafte Bindung zwischen Studio und Spieler. Digitale Lizenzen bieten diesen emotionalen Gegenwert nicht. Sie sind flüchtig.

Das Management versteht den Markt nicht

Die Entscheidung der Sony-Führung ist rein wirtschaftlich getrieben. Einsparparnisse bei Logistik, Pressung und Zwischenhändlern maximieren die Marge. Niikawa wirft den Managern in Tokio jedoch vor, den Bezug zur Basis verloren zu haben. Kein Sony-Executive stand je auf einer Messe, um eine Plastikhülle für einen Fan zu signieren.

Ohne Discs schrumpft das PlayStation-Ökosystem auf eine geschlossene Software-Plattform zusammen. Fällt das Sammlerargument weg, verliert die Konsole ihren zentralen Alleinstellungsgrad gegenüber PC, Cloud-Diensten oder direkt im TV integrierten Apps.

Reine Digital-Konsolen binden Käufer alternativlos an den offiziellen PlayStation Store. Ein Gebrauchtmarkt existiert nicht mehr, Wiederverkauf wird unmöglich. Wenn Sony den Schritt 2028 vollzieht, verliert die Konsole laut Niikawa ihre Daseinsberechtigung als eigenständiges Hardware-Objekt. Der Wechsel zu reinen App-Lösungen auf Endgeräten wäre dann nur die logische Konsequenz.

Der radikale Schritt zum Verzicht auf Hardware hat jedoch eine entscheidende Hürde. Technisch ist eine reine TV-App noch gar nicht in der Lage, Konsolen-Hardware vollständig zu ersetzen. Selbst modernes Cloud-Gaming leidet weiterhin unter spürbarer Latenz, Schwankungen in den Bildraten und setzt eine extrem stabile, flächendeckende Gigabit-Internetverbindung voraus, die vielen Haushalten schlicht fehlt.

Komplexe Spiele lokal auf einem Fernseher ohne dedicated GPU zu rendern, ist hardwareseitig „unmöglich“. Sonys Vision einer konsolenlosen Zukunft scheitert somit aktuell schlichtweg an der technischen Infrastruktur.