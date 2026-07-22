Disc-Aus 2028: Disgaea-Schöpfer sieht das Ende von PlayStation-Konsolen

Sohei Niikawa bringt das Ende der PlayStation-Hardware ins Gespräch, wenn Sony ab 2028 keine physischen Discs mehr produziert. Der Disgaea-Erschaffer sieht in rein digitalen Konsolen keinen Mehrwert gegenüber simplen TV-App.
Hardware ohne Laufwerk verliert Existenzrecht
Sony streicht ab Januar 2028 die Produktion physischer PlayStation-Spiele. Sohei Niikawa, Kopf hinter der Disgaea-Reihe und Gründer von SuperNiche, sieht darin einen gravierenden Schnitt. Wer Datenträger abschafft, kann die eigentliche Konsole direkt mitentsorgen. Ein moderner Smart-TV reicht für rein digitales Streaming und Cloud-Gaming völlig aus. Die Kiste unter dem Fernseher wird überflüssig.
„Wenn sie schon so weit gehen, physische Spielpakete abzuschaffen, können sie auch gleich die Hardware abschaffen. Ein Fernseher würde ausreichen. Wozu braucht man dann noch die Konsole? Wenn man schon physische Spiele abschafft, kann man auch gleich den ganzen Weg gehen.“
Niikawa argumentiert aus der Perspektive der Entwickler und Fans. Physische Hüllen dienen auf Messen wie der Anime Expo als physische Schnittstelle. Sie werden signiert, ins Regal gestellt und schaffen eine dauerhafte Bindung zwischen Studio und Spieler. Digitale Lizenzen bieten diesen emotionalen Gegenwert nicht. Sie sind flüchtig.
Das Management versteht den Markt nicht
Die Entscheidung der Sony-Führung ist rein wirtschaftlich getrieben. Einsparparnisse bei Logistik, Pressung und Zwischenhändlern maximieren die Marge. Niikawa wirft den Managern in Tokio jedoch vor, den Bezug zur Basis verloren zu haben. Kein Sony-Executive stand je auf einer Messe, um eine Plastikhülle für einen Fan zu signieren.
Ohne Discs schrumpft das PlayStation-Ökosystem auf eine geschlossene Software-Plattform zusammen. Fällt das Sammlerargument weg, verliert die Konsole ihren zentralen Alleinstellungsgrad gegenüber PC, Cloud-Diensten oder direkt im TV integrierten Apps.
Reine Digital-Konsolen binden Käufer alternativlos an den offiziellen PlayStation Store. Ein Gebrauchtmarkt existiert nicht mehr, Wiederverkauf wird unmöglich. Wenn Sony den Schritt 2028 vollzieht, verliert die Konsole laut Niikawa ihre Daseinsberechtigung als eigenständiges Hardware-Objekt. Der Wechsel zu reinen App-Lösungen auf Endgeräten wäre dann nur die logische Konsequenz.
Der radikale Schritt zum Verzicht auf Hardware hat jedoch eine entscheidende Hürde. Technisch ist eine reine TV-App noch gar nicht in der Lage, Konsolen-Hardware vollständig zu ersetzen. Selbst modernes Cloud-Gaming leidet weiterhin unter spürbarer Latenz, Schwankungen in den Bildraten und setzt eine extrem stabile, flächendeckende Gigabit-Internetverbindung voraus, die vielen Haushalten schlicht fehlt.
Komplexe Spiele lokal auf einem Fernseher ohne dedicated GPU zu rendern, ist hardwareseitig „unmöglich“. Sonys Vision einer konsolenlosen Zukunft scheitert somit aktuell schlichtweg an der technischen Infrastruktur.
Und was soll man tun wenn man ein day one patch braucht?
Da hilft die Disk auch nichts.
Wenn ich an früher denke, Disk rein und los gings.
Auch Anti Virus Programme waren früher auf Disk.
Nur heutzutage, kommen die Games leider unfertig raus.
GTA 6 ? wie wird es …….
Also den Mehrwert gegenüber einem PC sehe ich dann auch nicht mehr gewährleistet. So kann sich Sony ein Spiel auf 150 Euro hochschrauben um dann großzügig einen auf Rabatt zu machen und zum ursprünglichen Preis von 100 Euro zurück zu kehren.
Kann man bestimmt bei den Kaugummi-Gamer machen. Die so wie so von einem Teil zum anderen Hechten und gar nicht groß ein Spiel genießen.
Wenn ich eine Disc gekauft habe war das Spiel auch mein Eigentum. Kaufe ich es digital, kaufe ich nur die Rechte es zu benutzen…….wird der Server mit dem Spiel mal abgeschaltet ist dein teuer bezahltes Spiel auch weg. Ich bleibe beim physischen Datenträger….dann Wechsel ich halt auf eine andere Konsole.
Nur weil einige Leute zu faul sind aufzustehen, um die Disc zu wechseln, müssen jetzt alle anderen drunter leiden 🫣
Die Gewichtung in deiner Aussage ist einfach mal komplett umgekehrt zur Realität. Richte müsste es heißen: „weil nur noch einige Leute zur Disc greifen, wird jetzt konsequenterweise komplett auf Digital umgestellt“
Der gestrige Kommentar hier zu dem Thema hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Die Nutzer haben über die Jahre mehr und mehr zu digitalen Käufen gegriffen und somit ist einfach logisch, dass der Weg zu digital only irgendwann gegangen wird. Ähnlich wie das beim PC schon lange der Fall ist.
Das Ganze ist doch ein schleichender Prozess und hat sich über Jahre so entwickelt… Ist eben bequemer einfach eine größere Festplatte einzubauen oder direkt vom Hersteller zu verlangen.
Der Mehrwert ist bei Stationären Konsolen ist, das man keinen inputlag hat und bessere Grafik.
Versuch mal einen Online shooter über cloud zu zocken, das kann man vergessen.
Stimmt genau.
Ich verstehe es ja aber er redet Blödsinn. Laut seiner Argumentation gebe es den PC als Spieleplattform seit 20 Jahren nicht mehr…
PC ist kein guter Vergleich, da das ganze Internet unsere „Sicherheitskopie“ ist.
Wirtschaftlich gesehen sind Discs einfach nicht mehr gut.
Wie immer kann nur der Kunde mit seinem Geldbeutel es beinflussen. Da der absolute Großteil der Spieler sowas nicht interessiert… Bye, bye Discs.
Ja, leider sind viele Spieler zu doof (USA wie so oft Vorreiter) um zu verstehen, dass dann das einzige was ihnen wirklich gehört die Konsole und der Controller sind – außer die werden auch nur gemietet