Disc-Aus 2028 kommt zu einer Unzeit, meinen Analysten

Sony stellt die Produktion physischer PlayStation-Spiele bis 2028 ein, um die enorm steigenden Hardware- und Fertigungskosten abzufedern.

Was als radikaler Schritt zur Margensicherung gedacht ist, stellt sich bei genauerer Analyse der Marktdaten als riskantes Experiment heraus. Branchen-Analyst Rhys Elliott von Alinea Analytics bezeichnet die Strategie als bloße Zwischenlösung unter extremem Druck. Doch der Verzicht auf die Disc könnte Sonys Ökosystem nachhaltig beschädigen.

Das Hardware-Dilemma und die KI-Krise

Die Herstellung von Konsolen-Hardware leidet massiv unter den explodierenden Preisen für Speicherbausteine. Grund dafür ist der globale KI-Boom, dessen Rechenzentren den Markt für RAM und SSDs komplett leerfegen. Hinzu kommen stagnierende Konsolenverkäufe, aufgeblähte AAA-Entwicklungsbudgets und die anhaltend hohe Inflation.

Der Wegfall physischer Datenträger spart Sony Logistik-, Press- und Verpackungskosten. Laut Elliott ist das Verbot der Disc „eine Brücke über die schlechten Jahre“. Das Ziel: Margen im digitalen Verkauf maximieren, bis sich die Komponentenpreise wieder normalisieren.

Das Problem dabei: Niemand garantiert, dass die Hardwarepreise jemals wieder auf das alte Niveau sinken. Wenn die Rechnung nicht aufgeht, droht ein von Sony selbst verwalteter Abstieg.

Das Ende des günstigen Einstiegs

Gebrauchtspiele auf Disc waren bisher die wichtigste Einstiegsdroge in das PlayStation-Ökosystem. Über günstige Discs holte Sony preissensible Käufer und jüngere Zielgruppen auf die Plattform. Sobald diese Nutzer im Ökosystem verankert waren, generierten sie langfristig Umsatz durch DLCs, digitale Käufe und PlayStation Plus-Abonnements.

„Die Einstellung physischer Medien vernagelt eine der günstigsten Türen zur PlayStation.“ – Rhys Elliott, Analyst bei Alinea Analytics

In einer Konsolengeneration, in der Hardware über 700 EUR kostet und Vollpreistitel bei 80 EUR liegen, bricht diese günstige Leiter ersatzlos weg.

Migration zu PC, Mobile und Free-to-Play

Ohne den Gebrauchtmarkt droht Sony der Verlust ganzer Käuferschichten. Gelegenheitsspieler und Jugendliche, die nicht bereit oder in der Lage sind, 80 EUR für einen rein digitalen Titel auszugeben, wandern ab.

Abgesehen von der jährlichen Sportspiel-Kundschaft wird der Schritt den Wechsel zu PC, Mobile-Games und Free-to-Play-Titeln drastisch beschleunigen. Der Verzicht auf physische Datenträger sichert kurzfristig zwar die Marge. Er riskiert jedoch die langfristige Basis des gesamten Ökosystems.

Der Ausstieg aus dem physischen Markt sichert Sonys Bilanzen auf kurze Sicht, ist aber strategisch extrem kurzsichtig. Für Spieler bedeutet der Schritt den vollständigen Verlust der Preis-Hoheit durch den Gebrauchtmarkt und die absolute Abhängigkeit von den Preisen des PlayStation Stores. Wenn Konsolen teuer bleiben und Software rein digital verfällt, verliert das System PlayStation genau die Basis, die es über Jahre aufgebaut hat.