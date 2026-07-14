Disc-Aus 2028: PlayStation Store kontrolliert bis zu 85 Prozent des Marktes

Der PlayStation Store wickelt laut dem ehemaligen Sony-Manager Gordon Thornton bereits 80 bis 85 Prozent aller Spielekäufe auf der Plattform digital ab. Das beschlossene Disc-Aus ab 2028 sei daher die logische Konsequenz dieser Entwicklung.

Digitale Dominanz bricht den physischen Handel

Der klassische Spieleladen verliert den Anschluss. Gordon Thornton, der 18 Jahre lang bei Sony Interactive Entertainment tätig war, legt gegenüber Insider-Gaming Zahlen offen, die den schleichenden Tod der Blu-ray untermauern.

Der physische Handel existiert demnach fast nur noch als reines Launch-Geschäft für Blockbuster in den ersten Verkaufswochen. Ältere Titel, der sogenannte Backkatalog, wandern mittlerweile fast ausnahmslos als Download über die Server von Sony. Der Bequemlichkeitsfaktor wiegt für die Masse der Spieler schwerer als das Sammelobjekt im Regal. Rabattaktionen im PlayStation Store tun ihr Übriges. Physische Datenträger sind zum Nischenprodukt degradiert.

Die UVP-Finte im Monopol-Streit

Kritiker werfen Sony seit Jahren vor, durch das geschlossene Ökosystem der PlayStation die Preise im Store diktieren zu können. Thornton hält dagegen und verweist auf die Publisher. Diese würden den empfohlenen Verkaufspreis (UVP) für ihre Spiele selbst festlegen, nicht der Plattformbetreiber Sony.

Das Argument greift dennoch zu kurz. Thornton verschweigt die entscheidenden Variablen der Gleichung. Die Plattform-Provision von geschätzten 30 Prozent bleibt unerwähnt. Auch der erzwungene Mangel an echten Konkurrenzshops auf der Konsole wird ausgeblendet. Ein freier Markt sieht anders aus.

Umsatzmaximierung verhindert günstigere Downloads

Der Wegfall von Presswerk, Logistik und Plastikhülle senkt die Vertriebskosten digitaler Spiele drastisch. Billiger wird der Download für den Endkunden deshalb trotzdem nicht. Publisher kalkulieren Preise nicht auf Basis der Herstellungskosten, sondern richten sie an der maximalen Zahlungsbereitschaft des Marktes bzw. des Kunden aus, wie bereits in unserem Artikel zum Code-in-a-Box als Mogelpackung erklärt. Die zusätzliche Marge dient der Refinanzierung explodierender Entwicklungskosten für AAA-Projekte. Wer auf sinkende Einstiegspreise durch den Digital-Umschwung gehofft hat, wird enttäuscht. Das passiert nicht.

Thorntons Analyse ist trotzdem keine neutrale Bestandsaufnahme, sondern die Perspektive der Industrie. Als heutiger Chief Commercial Officer beim Payment-Dienstleister ZBD profitiert er direkt von der Digitalisierung. Wichtige Verbraucherthemen wie der Verlust des Gebrauchtmarktes, das fehlende echte Eigentumsrecht an Downloads und laufende Kartellrechtsklagen gegen Sonys Store-Monopol spart das Interview komplett aus.

Für Spieler bedeutet diese Entwicklung eine fortlaufende Entmachtung. Ohne Preiswettbewerb durch den Einzelhandel bleibt der PlayStation-Nutzer der Preisgestaltung der Publisher und Sonys Store-Richtlinien schutzlos ausgeliefert.