Disc-Aus 2028: Ubisoft-CEO Yves Guillemot lobt das Ende physischer Medien

Ubisoft-CEO Yves Guillemot lobt das Ende physischer Medien auf Konsolen als notwendigen Marktschritt. Ein reiner Digitalvertrieb sichert Publishern maximale Margen und blendet den Kontrollverlust der Käufer konsequent aus. Gleichzeitig verweist Guillemot auf den PC-Markt, der so erst wachsen konnte.

Das Ende der Disc als Renditebringer

Der Wechsel zu reinen Digitalverkäufen ist auf dem PC seit Jahren Vollzugsmeldung. Yves Guillemot nutzt diese Entwicklung in der jüngsten Finanzkonferenz als Argument für die Konsole. Der Verzicht auf Discs mache Hardware laut seiner Aussage günstiger in der Herstellung. Das entlastet die Bilanzen der Hersteller.

Sony plant die vollständige Einstellung physischer PlayStation-Spiele für Januar 2028. Guillemot betont, dass dieser Schritt die Branche „nicht allzu sehr stören“ werde. Physische Verkäufe schrumpfen ohnehin seit Jahren. Der Gebrauchtmarkt fällt damit weg und Publisher kassieren an jedem Digitalkauf ohne Zwischenhändler. Die Gewinnspanne steigt prozentual zweistellig, da der Kunde weiterhin den vollen Preis zahlt. Alternativen existieren auf geschlossenen Konsolen-Systemen schlicht nicht.

Konsolenpreise und Monopolstellung

Neue Argumente gibt es nicht: Hardware wird durch den Wegfall des Laufwerks in der Produktion preiswerter. Diese Ersparnis geben Hersteller jedoch selten an Endkunden weiter, oder sie wird durch steigende Kosten in anderen Bereichen aufgefressen. Auf dem PC existiert Konkurrenz durch verschiedene Stores. Auf der PlayStation kontrolliert Sony den einzigen digitalen Marktplatz, dessen Preise durch die jeweiligen Publisher allein festgelegt werden.

Die Marge wandert direkt zum Publisher und die Kontrolle über den Gebrauchthandel entfällt komplett. Konservierung von Software wird unmöglich, da ein physisches Produkt einen Wiederverkaufswert hat. Lizenzrechte auf einem Server nicht. Das Spiel gehört dem Käufer schlicht nicht mehr.

Die Botschaft ist bemerkenswert ehrlich: Ubisoft denkt in erster Linie an Ubisoft. Der Spieler spielt in dieser Rechnung allenfalls eine Nebenrolle. Neue Argumente? Fehlanzeige. Guillemot erklärt lediglich, warum künftig mehr Geld in der eigenen Kasse landet – verbunden mit dem altbekannten Versprechen, dieses später wieder zu investieren.

Der Verzicht auf Discs senkt nicht die Preise für den Endverbraucher, sondern maximiert die Marge der Publisher. Der Verweis auf den PC-Markt hinkt in dieser Gleichung wegen fehlender Shop-Konkurrenz auf Konsolen dennoch gewaltig. Für Spieler bedeutet der Schritt absoluten Kontrollverlust über ihre Käufe bei gleichbleibend hohen Preisen.