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Disc-Ende 2028: Regionalsperren isolieren Millionen Kunden im Digital-Zeitalter

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Ps5 Disc To Digital

Sonys geplantes Disc-Aus ab 2028 trifft Regionen ohne offiziellen PlayStation Store hart. Regionalsperren und Grauzonen isolieren Millionen Kunden.

Das angekündigte Ende physischer PlayStation-Medien ab 2028 offenbart ein gravierendes Infrastruktur-Defizit bei Sony PlayStation. Während der Konzern den globalen Vertrieb vollständig auf digitale Kanäle umstellen will, fehlt in zahlreichen Ländern bis heute der offizielle Zugang zum PlayStation Store.

Betroffene Spieler in Südosteuropa, Südasien und Teilen Südamerikas sind gezwungen, die Restriktionen über Drittanbieter-Guthaben und ausländische Profile zu umgehen. Eine Grauzone, die bisher problemlos funktioniert.

Die Geografie der PSN-Ausschlüsse

Die Liste der nicht unterstützten Regionen ist lang und umfasst unter anderem Georgien, Armenien, Pakistan, Montenegro sowie die Philippinen. In diesen Märkten existiert keine legale, direkte digitale Bezugsquelle für Software im PlayStation-Ökosystem.

Spieler behelfen sich seit der Einführung des PlayStation Network mit dem Anlegen von Profilen, die auf fiktive Adressen in den USA, Polen oder Slowenien registriert sind. Die Bezahlung erfolgt mangels passender Kreditkarten über den Import digitaler Guthabenkarten.

Das System funktioniert seit über fünfzehn Jahren als geduldete Grauzone. Sony generiert Umsatz, verweigert jedoch den Support. Hinzu kommt eine starre Account-Politik. Der Wechsel einer einmal gewählten Profil-Region ist technisch ausgeschlossen. Wer umzieht oder wessen Heimatmarkt nachträglich digital erschlossen wird, verliert beim Wechsel des Profils den Zugriff auf die gesamte digitale Bibliothek.

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Der physische Markt als unvollkommene Notlösung

Discs dienten in den betroffenen Ländern nie als Sammlerobjekt, sondern als einzig verlässlicher Vertriebskanal. Importierte Blu-rays umgingen die Notwendigkeit von Fake-Accounts, scheiterten jedoch regelmäßig an länderspezifischen DLC-Kompatibilitäten. Der stationäre Handel kompensierte hier lediglich ein administratives Versagen des Plattformhalters.

Die Debatte ist keine emotionale Diskussion über Haptik oder das Aussterben von Plastikhüllen. Es ist ein Verteilungsproblem. Wenn der physische Markt 2028 wegbricht, wird die Beschaffung von Software in diesen Regionen vollständig von der Verfügbarkeit digitaler Gutscheincodes auf dem Graumarkt abhängen. Sony erzwingt den Übergang in eine reine Digitalwirtschaft, ohne die globalen Fundamente dafür bereitgestellt zu haben.

Das Problem ist nicht der Abschied von der Disc. Der rein digitale Vertrieb ist der logische Industriestandard. Das Problem ist Sonys Unwillen, das eigene globale Store-Netzwerk an diesen Standard anzupassen. Wer Märkte von der Infrastruktur abschneidet und gleichzeitig die einzige physische Alternative streicht, betreibt aktive Kundenverweigerung. Für Millionen Spieler bedeutet 2028 nicht das Ende der Disc, sondern potenziell das Ende der Plattform.

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