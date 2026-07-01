Disc-Ende: Auch bei Microsofts „Project Helix“ ist die Zukunft der Xbox rein digital

Während Sonys Ankündigung zum Stopp der Disc-Produktion bis 2028 die Schlagzeilen dominiert, zieht Microsoft im Hintergrund bereits die Fäden für eine identische Strategie.

Unter dem Codenamen „Xbox Project Helix“ entwickelt Redmond die nächste Xbox-Generation – und diese wird laut Berichten von Windows Central von Tag eins an komplett auf ein physisches Laufwerk verzichten.

Der logische Schritt nach der Xbox Series S

Für Branchenkenner kommt der radikale Schritt bei Microsoft noch weniger überraschend als bei Sony. Microsoft hat den Übergang zum rein digitalen Ökosystem jahrelang vorbereitet und getestet:

Die Pionierarbeit: Bereits in der Last-Gen-Ära experimentierte Microsoft mit der Xbox One S All-Digital Edition.

Bereits in der Last-Gen-Ära experimentierte Microsoft mit der Xbox One S All-Digital Edition. Der Game-Pass-Faktor: Mit dem Erfolg des Xbox Game Pass hat Microsoft seine Community bereits erfolgreich darauf konditioniert, Spiele zu streamen oder direkt herunterzuladen, statt sie im Laden zu kaufen. Die Disc wurde im Xbox-Kosmos für die breite Masse schon vor Jahren obsolet.

Mit dem Erfolg des Xbox Game Pass hat Microsoft seine Community bereits erfolgreich darauf konditioniert, Spiele zu streamen oder direkt herunterzuladen, statt sie im Laden zu kaufen. Die Disc wurde im Xbox-Kosmos für die breite Masse schon vor Jahren obsolet. Das Hardware-Signal: In der aktuellen Generation hat Microsoft die Produktion der ursprünglichen Xbox Series X (mit Laufwerk) schlechthin eingestellt, um Platz für rein digitale Versionen der Series X und die ohnehin discless konzipierte Series S zu machen.

Warum Microsoft die Disc für „Project Helix“ opfert

Neben dem veränderten Nutzerverhalten spielen bei „Project Helix“ vor allem zwei Faktoren eine Rolle: Kalkulation und Cloud.

Der 1.000-Dollar-Schock: Die Komponentenpreise für Next-Gen-Konsolen (insbesondere ultraschneller NVMe-Speicher und modernste APUs) explodieren. Um die „Project Helix“-Xbox überhaupt in einem massentauglichen Preisrahmen anzubieten und nicht die 1.000-Dollar-Marke zu sprengen, ist das Streichen des teuren Blu-ray-Laufwerks mitsamt der mechanischen Bauteile die effektivste Sparmaßnahme. Die totale Kontrolle über den Store: Microsoft verlagert sein Geschäft massiv in Richtung Abonnements und Cloud-Gaming (Xbox Cloud Gaming). Ohne Laufwerk gibt es für Helix-Besitzer nur noch eine einzige Bezugsquelle für Spiele: den hauseigenen Xbox Store. Damit sichert sich Microsoft 100 % der digitalen Marge und schaltet den physischen Einzelhandel sowie den Gebrauchtmarkt (GameStop und Co.) komplett aus.

Für Microsoft-Fans bedeutet „Project Helix“ das finale Ende der Abwärtskompatibilität über alte Xbox- oder Xbox-360-Discs, die viele noch im Schrank stehen haben. Wer die nächste Generation betreten will, muss seine physische Sammlung endgültig zurücklassen.