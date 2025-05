Disc nur noch als Starthilfe – DOOM: The Dark Ages verspottet PS5-Spieler

Microsoft sorgt erneut für Frust bei PS5-Besitzern – diesmal mit der physischen Version von „DOOM: The Dark Ages„. Auf den ersten Blick sieht die Retail-Ausgabe des neuen Ego-Shooters nach einem ganz normalen Release aus. Doch wer die Disc einlegt, erlebt eine böse Überraschung: Es sind gerade einmal 85 MB auf der Blu-ray gespeichert. Der Rest des Spiels muss vollständig aus dem Internet heruntergeladen werden. Praktischerweise weist man umgehend auf die Internetpflicht hin.

85 MB auf der Disc – Der große Bluff um DOOM: The Dark Ages

Diese Information stammt von Does It Play, die bereits eine frühe Kopie des Spiels besitzen – inklusive Screenshots zur Verifikation. Auf der Xbox sieht es kaum besser, wo ebenfalls nur 350 MB auf der Disc zusammenkommen. Faktisch handelt es sich bei der Disc also nicht um ein spielbares Produkt, sondern lediglich um eine Art Lizenznachweis mit Stub-Datei und einer Art digitalen Türsteher, der den Online-Zugriff kontrolliert.

Physische Discs werden zunehmend zur Illusion

PS5-Spieler sind verständlicherweise wütend. Nicht nur, weil ein physisches Produkt suggeriert, dass man es auch ohne Internetverbindung nutzen kann – sondern auch, weil sie sich durch Microsoft und Bethesda hinters Licht geführt fühlen. Schon bei „Indiana Jones and the Great Circle„ zu Jahresbeginn wurde genau dieses Vorgehen kritisiert, doch offenbar ohne Konsequenzen. Jetzt wiederholt sich das Muster.

Physische Spiele am Abgrund – Microsoft und Bethesda in der Kritik

Was das Ganze noch problematischer macht: Auf der Verpackung ist der Hinweis „Internet erforderlich“ zwar vorhanden, aber kaum wahrnehmbar. Hier wäre eine klare Kennzeichnung à la „Spiel nicht auf Disc enthalten“ angebracht – ähnlich wie es Nintendo bei seinen Download-only-Game-Cards für die kommende Nintendo Switch 2 handhabt. Dort weiß man immerhin, worauf man sich einlässt.

Sony, als Plattformbetreiber der PS5, trägt hier eine gewisse Mitverantwortung. Es kann nicht sein, dass Publisher ihre Kunden auf so dreiste Weise täuschen dürfen. Die Herstellung einer Blu-ray kostet nur wenige Cent – es wäre also ohne Weiteres möglich, den vollständigen Spielcode auf die Disc zu pressen, zumindest in Version 1.0. Wenn man schon eine physische Edition verkauft, dann sollte sie diesen Namen auch verdienen.

Was wir hier sehen, ist keine Sparmaßnahme – es ist eine bewusste Abwertung physischer Spiele zugunsten eines digitalen Ökosystems, das den Publishern mehr Kontrolle, aber den Spielern weniger Rechte gibt. Es ist ein weiteres Puzzleteil auf dem Weg zur vollständigen Entwertung des klassischen Spielebesitzes. Und das sollten wir nicht einfach hinnehmen.