Disciples: Domination erscheint im Februar 2026 – Dark-Fantasy-Strategie kehrt zurück

Manchmal braucht es keine Explosionen, um Spannung zu erzeugen. Disciples: Domination setzt genau dort an, wo Macht zur Last wird. Fünfzehn Jahre nach den Ereignissen um Avyanna ist Nevendaar kein befreites Land, sondern ein fragiles Konstrukt. Die Königin sitzt auf dem Thron, und ist zweifelt. An sich, an ihren Verbündeten, an der Zukunft ihres Reiches. Das ist kein Heldinnenepos, sondern eine Geschichte über Verantwortung, Schuld und die Angst, selbst zum Monster zu werden.

Kalypso Media und Artefacts Studio haben den Release nun klar terminiert: Am 12. Februar 2026 erscheint das Dark-Fantasy-Strategie-RPG für PlayStation 5, Xbox Series sowie PC.

Disciples: Domination – Entscheidungen mit spürbaren Folgen

Im Kern bleibt sich die Serie treu, schärft aber ihren Fokus. Disciples: Domination verbindet eine düstere, erwachsene Erzählung mit rundenbasierter Taktik. Kämpfe laufen auf klar strukturierten Schlachtfeldern ab, wirken flotter als früher und leben stärker von Synergien, Fraktionsfähigkeiten und einem ausgeprägten Stärken-/Schwächen-System.

Außerhalb der Gefechte regierst du von Yllian aus dein Reich. Entscheidungen sind nicht kosmetisch. Dein Ruf verändert, wie Fraktionen reagieren, welche Wege sich öffnen, oder verschließen. Das verleiht dem Spiel Gewicht. Nicht jede Wahl fühlt sich richtig an, manche sind schlicht notwendig. Genau das passt zur erzählten Welt.

Vertraute Elemente, neue Akzente

Fünf Fraktionen, rekrutier- und ausbaubare Einheiten sowie frei wählbare Begleiter bilden das strategische Rückgrat. Neu ist der stärkere Fokus auf Begleiter mit klaren Rollen, im Kampf wie in der Welt. Die Echtzeit-Erkundung von Nevendaar sorgt dafür, dass das Spieltempo zwischen Planung und Entdeckung wechselt, ohne den strategischen Kern zu verwässern.

Besonders interessant ist die Rückkehr der Bergclans. Die Zwerge sind wieder da, aber keineswegs automatisch Verbündete. Ob sie Stabilität bringen oder neue Konflikte entfachen, liegt beim Spieler.

Disciples: Domination ist kein lautes Comeback, sondern wie eine bewusste Weiterentwicklung. Weniger Spektakel, mehr Konsequenz. Wenn Story und Entscheidungen tatsächlich so eng verzahnt sind wie angekündigt, könnte das Spiel vor allem Fans ansprechen, die Strategie nicht nur rechnen, sondern fühlen wollen.