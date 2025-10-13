Disciples: Domination – Erste Gameplay-Eindrücke aus Nevendaar

Kalypso Media und Artefacts Studio haben den ersten Gameplay-Trailer zu Disciples: Domination veröffentlicht, dem nächsten Kapitel der Dark-Fantasy-Strategie-RPG-Reihe. Fans erwartet erneut rundenbasiertes Kampfsystem, komplexe Fähigkeiten und politische Intrigen.

Der Trailer zeigt, dass jede Einheit und Fähigkeit gezielt eingesetzt werden muss. Fraktionssynergien, mächtige Zauber und Upgrades prägen die taktische Tiefe der Gefechte. Spieler erkunden fünf von Verderbnis gezeichnete Regionen, verwalten Ressourcen und beeinflussen die Intrigen von Nevendaar. Reichsverwaltung und strategische Planung bleiben zentrale Elemente.

Damit vermittelt Disciples: Domination die klassischen Stärken der Serie bewahrt, ohne altbekannt zu wirken. Ob die Systeme genug Tiefe bieten, bleibt spannend.