Disco Elysium: The Final Cut – Patch 1.3 im Anmarsch

Auch mit dem ersten Notfall-Patch für Disco Elysium: The Final Cut in dieser Woche läuft es noch nicht so recht mit Spiel, weshalb Entwickler ZA/UM heute den Patch 1.3 in Ausstellt.

Zunächst entschudigt man sich für die Probleme, die seit dem Release des Spiels bestehen, und räumt ein, dass nicht immer alles so glatt läuft, wie man es gerne hätte:

„Wir sind alle nur Menschen, die groß träumen und diese Träume nicht immer wahr werden lassen, wie wir es hoffen. Aber wir werden es trotzdem versuchen und es erneut versuchen, bis wir es richtig verstanden haben.“

Der neue Patch macht da zumindest einen weiteren Schritt in die richtige Richtung. Geplant sind damit folgende Änderungen:

Tons of Voice Over fixes

Improved Kim pathfinding

Fixed controller interaction during Seafort Dream

Fixed controller interaction with The Pigs

Fixed Sandcastle interaction

Fixed car interaction

Fixed instances where the tide never receded near the swings

Fixes pawnshop healing interaction

Fixed Thought Cabinet freezes

Fixed save game bugs

Fixes for Cutscene locks and edge-case interactions with controllers

And little bit this and that, general house cleaning after stormy development!

Wann der Patch 1.3 für Disco Elysium: The Final Cut erscheint, ist noch nicht bekannt.