Disco Elysium: The Final Cut jetzt auch für PS5 & PS4 erschienen

Lange mussten Konsolen-Spieler darauf warten, nun ist Disco Elysium: The Final Cut auch für PlayStation 5 und PS4 erhältlich.

In Disco Elysium – The Final Cut erwachen Spieler mit einem schrecklichen Kater und fehlender Erinnerung – und finden bei allem Übel heraus, dass sie Hauptermittler in einem Mordfall sind. Der Protagonist ist jemand, der ernsthaft Hilfe braucht. Doch glücklicherweise gibt es jede Menge Unterstützung im gesamten Spiel.

Dazu gehört ein einzigartiges Fähigkeitensystem, um ein ganzes Stadtviertel unter die Lupe zu nehmen. Verhört damit unvergessliche Charaktere, knackt Mordfälle oder lasst euch bestechen. Werdet so zum Helden oder zu einem menschlichen Totalschaden.

Mehr zu Disco Elysium: The Final Cut gibt es ergänzend auch noch einmal in dem kürzlichen Special auf dem offiziellen PlayStation Blog, sowie einige Eindrücke im offiziellen Launch Trailer.

PlayStation Plus User dürfen sich zudem auf einen Rabatt von 20 Prozent zum Release freuen.