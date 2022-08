Discord auf PS5 mit nativer Integration & Voice Chat?

Sony und Discord bereiten weiterhin die Integration der gleichnamigen Social Plattform auf PS5 und PS4 vor, die den Platz für die inzwischen gestrichene Community-Funkion einnehmen soll. Hierzu sind weitere potenzielle Details bekannt.

Wie es derzeit aus Insider-Kreisen heißt, wird die Integration in nativer Form stattfinden, also vollständig an das PS5 und PS4 UI angepasst und nicht einfach nur als Browser-Version oder ähnliches. Darüber berichtet derzeit der Insider Tidux auf Twitter.

Dies soll dann auch den Voice-Chat umfassen, der bei Discord innerhalb der Server angeboten wird. Weitere Features sollen Post Feeds in die Channels hinein sein, was vergleichbar mit unserem News-Feed auf Discord umgesetzt werden könnte. Weiterhin ist die Rede von der Rückkehr des Activity-Feed, sowie soll es möglich sein, Videos und Bilder zu teilen, also die Standard-Features von Discord.

Playstation x Discord



🔷 Native integration

🔷 Voicechat integrated with Parties

🔷 Post feed to channels

🔷 Activities feed returns

🔷 Share Pic and Vids to Discord pic.twitter.com/S8zR9VsYDn — Tidux (@Tidux) August 3, 2022

Zeitplan weiterhin unklar

Unklar ist nach wie vor der Zeitplan, den Sony und Discord verfolgen. Laut dem Insider soll es noch ein Weilchen dauern, bis man die Social-Plattform offiziell vorstellt und ausrollt. Der ursprüngliche Zeitplan sah Anfang 2022 vor, den man jedoch kommentarlos hat verstreichen lassen. Lediglich die Verknüpfung mit dem eigenen PSN-Account wurde bisher ermöglicht.

Die Xbox ist da etwas schneller, die erst kürzlich die Voicechat-Funktion erhalten hat, obwohl Microsoft lediglich eine Partner-Funktion bei Discord einnimmt. Sony hingegen ist finanziell an Discord beteiligt, was aus Sicht der Logik her im Grunde diverse Vorteile bringen sollte.