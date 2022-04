Disney Dreamlight Valley als Life-Sim angekündigt

Dazu starten sie in einer Traumwelt von Dreamlight Valley und begeben sich auf die Suche nach der Wiederherstellung eines einst idyllischen Dorfes, das nach einem mysteriösen Ereignis namens „Das Vergessen“ nun verlassen und voller Nachtdornen ist. Ziel ist es, die mysteriösen Geheimnisse, die euch in diese neue Welt geführt haben, zu erkunden, die von klassischen Disney- und Pixar-Welten inspiriert sind, während man den legendären Bewohnern der Stadt dabei hilft, ihre verlorenen Erinnerungen wiederzufinden.

Die Spieler können in Disney Dreamlight Valley einen personalisierten Avatar erstellen und sich auf eine verzauberte Reise an der Seite einiger der beliebtesten Charaktere aus dem Disney und Pixar-Universum begeben.

What do you think?