Disney soll Übernahme eines großen Publishers wie EA prüfen

„In einer Welt, in der Gaming für das Leben der Generation Z und der Generation Alpha immer wichtiger wird, die in Bezug auf Konsum und Unterhaltung in der Zukunft die führende Generation sein werden, glaube ich nicht, dass wir als Generation in einer stärkeren Position sein könnten eigenständiges Unternehmen.“

EA sagt aber auch, dass man in einer Position sei, in der man weiterhin eigenständig agieren kann und nicht auf eine Übernahme angewiesen ist.

Darüber berichtet Bloomberg in einem Artikel, den man inzwischen zurückgezogen hat. Bei Disney möchte man jedoch keine Spekulationen um mögliche Übernahme befeuern, betont gleichzeitig aber, dass man eines der größeren Medien-Unternehmen in der Welt ist, das immer nach Optionen zum Wachstum Ausschau hält.

What do you think?