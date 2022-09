Disney Speedstorm zeigt sich in neuen Gameplay-Szenen

Strecken und Fahrer sind hier von zahlreichen Franchises inspiriert – von den Docks der Pirates Island-Strecke von Pirates of the Caribbean bis zur Wildnis der Dschungelruinen-Karte von The Jungle Book und sogar Rennen auf der Chinesischen Mauer selbst von Mulan oder dem Scare Floor von Monsters, Inc. sind möglich. Das Ganze funktioniert im lokalen Multiplayer oder in aufregenden Online-Battles.

Der Fun-Racer setzt auf ein verrücktes und bekanntes Cast an Charakteren, darunter Captain Jack Sparrow, Mulan, Micky Maus, Sulley, das Biest und viele mehr, die sich in spaßigen Kopf-an-Kopf Rennen waghalsige Battles liefern.

