Dispatch: Episodische Superhelden-Comedy startet im Oktober

AdHoc Studio hat heute offiziell angekündigt, dass Dispatch, ihre narrative Superhelden-Workplace-Comedy, am 22. Oktober für PC und PlayStation 5 erscheinen wird. Die erste Staffel umfasst acht Episoden – zwei davon stehen direkt zum Launch bereit, die restlichen Episoden folgen wöchentlich mittwochs. Spieler erhalten die komplette Staffel mit einem einzigen Kauf, neue Folgen werden automatisch freigeschaltet, sobald sie verfügbar sind.

Das Veröffentlichungsformat von Dispatch orientiert sich bewusst an TV-Serien: Spieler können die Episoden gemeinsam erleben, Entscheidungen diskutieren und deren Konsequenzen analysieren. „Wir glauben, dass das Veröffentlichungsformat ein unterschätzter Teil der Spielerfahrung ist“, sagt Nick Herman, Mitbegründer von AdHoc Studio und Creative Director von Dispatch. „Das episodische Format macht die Geschichte leicht zugänglich, leicht verfolgbar und leicht mit Freund:innen teilbar. Wir möchten, dass der Start von Dispatch zu einem ‚Appointment Gaming‘ wird – mit dem wöchentlichen Rhythmus einer TV-Serie.“

Ein chaotisches Team und ein Superheld auf Rachefeldzug

Im Zentrum von Dispatch steht Robert Robertson, ein ehemaliger Superheld, der gezwungen ist, ein Team aus Ex-Schurken zu managen. Während er sich mit den internen Spannungen seines Teams herumschlägt, verfolgt er gleichzeitig seine persönliche Rachemission gegen einen Erzfeind. Das narrative Abenteuer setzt stark auf Charakterentwicklung, Dialoge und strategische Entscheidungen, die den Spielverlauf maßgeblich beeinflussen.

Die Figuren werden von einem hochkarätigen Ensemble zum Leben erweckt. Aaron Paul und Jeffrey Wright übernehmen zentrale Rollen, ergänzt durch Mitglieder von Critical Role. Diese Zusammenarbeit verspricht eine intensive, immersive Spielerfahrung, die durch die Kombination aus Storytelling, Humor und strategischer Tiefe besticht.

Warum das Format für Spieler relevant ist

Die wöchentliche Veröffentlichung eröffnet für die Community neue Möglichkeiten. Diskussionen über Entscheidungen, Theorien zur Story und gemeinsame Analyse der Konsequenzen werden gefördert, ähnlich wie bei beliebten TV-Serien. Das Format könnte auch für längere Spielerbindung sorgen, da jede Episode neue Anreize setzt, regelmäßig zurückzukehren.

Aus Spielersicht ist Dispatch daher nicht nur ein narratives Abenteuer, sondern auch ein Experiment, das zeigt, wie interaktive Storys von episodischen Releases profitieren können. Wer gerne Entscheidungen trifft, Konsequenzen abwägt und sich mit anderen über die Story austauscht, findet hier ein neues Format, das klassische Spielmechaniken mit TV-Serien-Struktur verbindet.

Dispatch erscheint am 22. Oktober 2025 für PC und PlayStation 5. Zwei Episoden stehen zum Start bereit, neue Folgen folgen wöchentlich.