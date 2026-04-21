Divinity: Larian hebelt technische Grenzen für das nächste RPG aus

Larian Studios entfernt mit einem Engine-Upgrade die strikte Akt-Struktur im Multiplayer, wodurch das kommende „Divinity“ massiv an Umfang und spielerischer Freiheit gewinnt.

Larian Studios wird in seinem nächsten Rollenspiel-Großprojekt „Divinity“ keine technischen Beschränkungen mehr bei der Größe der einzelnen Spielabschnitte haben. Wie Technical Director Bert Van Semmertier gegenüber dem Edge Magazine bestätigte, wurde die hauseigene Engine so modifiziert, dass eine der größten Hürden aus Baldur’s Gate 3 – die starre Bindung der Multiplayer-Gruppe an denselben Akt – komplett wegfällt.

Das Ende der Multiplayer-Fesseln

In „Baldur’s Gate 3“ mussten Entwickler die Welt und die Erzählstruktur noch um eine technische Limitierung herum bauen: Im Multiplayer war es den Spielern nicht möglich, Akte individuell zu durchqueren. Wer voranschreiten wollte, musste die gesamte Gruppe mitziehen. Das schränkte nicht nur das Pacing der Spieler ein, sondern zwang die Designer dazu, die Narrative in voneinander isolierte „Container“ zu pressen.

Für das neue „Divinity“ wurde dieses Hindernis beseitigt. Die Kernpunkte der technischen Neuerung:

Individueller Akt-Wechsel: Spieler können sich im Koop unabhängig voneinander zwischen den großen Spielabschnitten bewegen.

Spieler können sich im Koop unabhängig voneinander zwischen den großen Spielabschnitten bewegen. Skalierbarkeit: Laut Van Semmertier gibt es „keine Limitierung mehr“, wie groß ein einzelner Akt sein kann.

Laut Van Semmertier gibt es „keine Limitierung mehr“, wie groß ein einzelner Akt sein kann. Systemische Freiheit: Die Engine erlaubt nun die Simulation und Darstellung von hunderten Charakteren an einem einzigen Ort, ohne die Performance-Stabilität für die Mitspieler zu gefährden.

Larian kehrt nach dem Ausflug ins Dungeons & Dragons-Universum zu seiner eigenen IP zurück. Dass das neue Spiel schlicht „Divinity“ heißt und nicht Original Sin 3, unterstreicht den Anspruch eines Neuanfangs. Technisch gesehen ist der Verzicht auf die Akt-Limitierung ein massiver strategischer Vorteil. Während „Baldur’s Gate 3“ durch die Lizenzvorgaben und die Engine-Struktur oft in Schlauchabschnitte gezwungen wurde, deutet das Upgrade auf eine weitaus offenere, organischere Welt hin.

Im Vergleich zu den Vorgängern oder Genre-Konkurrenten wie „The Witcher 4“, das sich ironischerweise an „Baldur’s Gate 3“ orientiert setzt Larian hier auf pure Systemik. Wenn die Engine den Spielern erlaubt, sich über hunderte Kilometer zu trennen, muss die Welt im Hintergrund deutlich dynamischer simuliert werden. Das ist ein technischer Kraftakt, der zeigt, warum Larian weiterhin auf eine proprietäre Engine setzt, statt auf Standardlösungen wie die Unreal Engine 5 zu wechseln.

Konkret bedeutet dies wohl weniger Ladebildschirme und ein Ende der Bevormundung im Koop-Modus. Wer in einer 4er-Gruppe spielt, muss nicht mehr darauf warten, dass der „Nachzügler“ sein Inventar sortiert hat, bevor das nächste Gebiet geladen werden kann. Strategisch ermöglicht dies Larian, eine Welt zu erschaffen, die sich weniger nach „Leveln“ und mehr nach einem zusammenhängenden Kontinent anfühlt. Die Gefahr: eine noch gigantischere Spielzeit, die Gelegenheitsspieler abschrecken könnte – für Hardcore-Fans hingegen ist es die Aussicht auf das ultimative Sandbox-RPG.