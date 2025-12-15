Divinity: Original Sin II – Definitive Edition ist zurück, inkl. Gratis-Upgrade

Larian Studios bringt ab sofort Divinity: Original Sin II – Definitive Edition auf PlayStation 5, Xbox Series und Switch 2, und zwar ohne Aufpreis für Besitzer der alten Versionen. Kein Remaster-Geschwurbel, keine neue Edition zum Vollpreis. Einfach ein technisches Update für eine der stärksten Rollenspielerfahrungen der letzten Dekade.

Divinity: Original Sin II – Definitive Edition auf neuen Konsolen

Das Spiel selbst ist kein Neuling. Seit 2018 gilt Divinity: Original Sin II – Definitive Edition als Referenz für komplexe, reaktive Rollenspiele. Entscheidungen haben Konsequenzen, Kämpfe verlangen Planung statt Button-Mashing, und die Welt reagiert spürbar auf das, was der Spieler tut … oder lässt.

Die neuen Versionen zielen nicht auf inhaltliche Neuerfindung, sondern auf saubere technische Anpassung. Kürzere Ladezeiten, stabilere Performance und eine zeitgemäße Präsentation sind das Minimum, das man 2025 erwarten darf, plus PS5 Pro Support. Konkrete Detailangaben zu Auflösung oder Framerate macht Larian bislang nicht. Das ist ehrlich gesagt der einzige offene Punkt, den man im Blick behalten sollte.

Gratis-Upgrade statt Neuverkauf

Besitzer der PS4-, Xbox-One- oder Switch-Version erhalten das Upgrade kostenlos. Punkt. Keine Zusatzpakete, keine Deluxe-Ausrede. Für Neueinsteiger ist der Zeitpunkt ebenfalls günstig: Der Titel ist aktuell stark reduziert und kostet je nach Plattform 14,99 EUR.

Gerade im Kontext von Baldur’s Gate III wirkt das wie ein selbstbewusster Reminder. Larian weiß, woher sie kommen. Und sie behandeln ihr eigenes Backkatalog-Spiel nicht wie Altlast, sondern wie ein langlebiges Qualitätsprodukt.

Divinity: Original Sin II – Definitive Edition lebt nicht von Techniktricks, sondern von Systemtiefe. Elementareffekte, Klassenfreiheit, Koop für bis zu vier Spieler – das alles fühlt sich auch heute nicht angestaubt an. Wer taktische Rollenspiele mag und Wert auf echte Entscheidungsfreiheit legt, bekommt hier immer noch eines der besten Gesamtpakete am Markt.

Bei den Game Awards wurde außerdem Divinity angekündigt, ein neues RPG in Rivellon, größer und tiefgründiger als alles zuvor.