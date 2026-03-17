DLSS 5 Kritik: Zerstört Nvidias KI-Slop die Vision der Entwickler?

Nvidias Vorstoß, mittels DLSS 5 die grafische Repräsentation von Spielen durch ein KI-Modell zu verfremden, stößt in der Branche auf massiven Widerstand. Erfahrene Rendering-Ingenieure und Concept Artists kritisieren den Verlust der künstlerischen Integrität zugunsten eines generischen „Fotorealismus“.
Während Nvidia DLSS 5 als Meilenstein für die Grafikdarstellung feiert, formiert sich unter Spieleentwicklern deutliche Skepsis. Der Vorwurf: Die Technologie agiere wie ein unkontrollierbarer Filter, der die Arbeit von Artists und Beleuchtern entwerte. Und ganz ehrlich: Wüsste man nicht, wer auf dem Titelbild oben zu sehen ist, würde man sie nur schwer erkennen.
„Airbrush-Effekt“ statt Rendering
Steve Karolewics, Rendering Engineer bei Respawn, findet deutliche Worte für die visuelle Qualität. Seiner Einschätzung nach ähnele das Ergebnis einem „überbordenden Kontrast-, Schärfe- und Airbrush-Filter“. Die von Nvidia beworbene Begründung, es handele sich um fotorealistische Beleuchtung, lässt er nicht gelten. Für ihn stehe der Erhalt der ursprünglichen künstlerischen Absicht (Artistic Intent) über der KI-gestützten Aufhübschung.
In der Tat greift DLSS 5 tiefer in die Bildkomposition ein als jede Technologie zuvor. Wo DLSS 3 und 4 lediglich die Bildrate durch Zwischenbildberechnung oder Upscaling erhöhten, verändert Version 5 die Oberflächenbeschaffenheit und Lichtstimmung basierend auf einem trainierten Modell.
Verlust des Spielcharakters
Auch aus der Abteilung für visuelle Gestaltung kommt Kritik. Concept Artist Jeff Talbot warnt davor, dass Spiele in die falsche Richtung driften könnten. In den präsentierten Demo-Szenen von Titeln wie „Starfield“ oder „Assassin’s Creed Shadows“ habe jedes Bild durch die hinzugefügten KI-Details an Charakter verloren.
Der Vorwurf wiegt schwer: Nvidia verkaufe einen „wertlosen KI-Filter“ als Fortschritt, der die individuelle Ästhetik eines Spiels durch eine künstliche Einheitsoptik ersetzt.
Die Kritikpunkte im Kern:
- Eigenmächtige Details: Die KI fügt Strukturen hinzu, die in den Original-Assets nicht existieren.
- Verlust der Lichtstimmung: Gezielt gesetzte Schatten oder Farben werden durch das „fotorealistische“ Modell überschrieben.
- Ästhetische Beliebigkeit: Spiele könnten durch die KI-Behandlung ihren individuellen Grafikstil verlieren.
Nvidia verspricht Gegenmaßnahmen
Nvidia versucht die Wogen zu glätten und verweist auf Tools, mit denen Entwickler die Intensität und Maskierung der Effekte steuern können. Dennoch bleibt die Frage offen, wie viel Kontrolle den Studios am Ende bleibt, wenn das KI-Modell global über die Szene gelegt wird. Publisher wie Bethesda, Capcom und Ubisoft haben zwar ihre Unterstützung zugesagt, doch die technische Basis bleibt ein Streitpunkt zwischen Marketing-Versprechen und handwerklicher Umsetzung.
Bethesda schreibt etwa: „Vielen Dank für eure Begeisterung und eure Analyse der neuen DLSS-5-Beleuchtung hier. Dies ist noch ein sehr früher Einblick, und unsere Grafikteams werden die Beleuchtung und den endgültigen Effekt weiter anpassen, damit er für jedes Spiel so wirkt, wie wir es für optimal halten. All dies liegt in der Hand unserer Grafiker und ist für die Spieler vollkommen optional.“
Für Enthusiasten bietet DLSS 5 eine Option, grafisch limitierte Titel auf ein neues visuelles Level zu heben. Für die Branche bedeutet es jedoch einen Paradigmenwechsel: Weg vom präzisen, händischen Rendering hin zu einer KI-Interpretation. Der Nutzwert steht und fällt mit der Qualität der Implementierung durch die Studios – ein zu aggressiver Einsatz könnte dazu führen, dass Spiele ihren visuellen Fingerabdruck verlieren.
Nvidia steht mit der KI-Offensive nicht allein da. Sony investiert mit PSSR 2 (PlayStation Spectral Super Resolution) ebenfalls massiv in die KI-gestützte Grafikverbesserung, agiert dabei jedoch deutlich weniger invasiv als die Konkurrenz. Während DLSS 5 die Bildinhalte teils neu interpretiert, fokussiert sich Sonys Technologie primär auf eine saubere Rekonstruktion der vorhandenen Assets. PSSR 2 ist ab sofort als Teil der neuesten PS5-Firmware verfügbar.
Grace sieht aus wie ein figur das mit chat gpt gemacht wurde bzw. Auch Youtube gibts genug fake videos über resi. Bin irgendwie enttäuscht das capcom bei den scheiss mit macht hoffentlich wird es nicht als Feature unterstützt. Ich finde gerade capcom hat es mit der RE engine sehr gut geschafft ihre marken ins moderne zu transportieren ohne den gewissen anime Charme zu verlieren. Dante ist für mich ein super Beispiel. Er sieht wie ein relistischer Mensch aus aber ohne generisch zu wirken wie ein unreal engine Charakter. Man kann trotzdem etwas ankmelastiges in seinem gesicht erkennen bzw. Sein Ursprung von der ps2. Durch den K.I Mist sieht es aus als hätte es ein noname programmiert der das nicht kann und kein geld. Damit entwertet man auch das Handwerk der Entwickler die sich mühe gegeben haben die figur ihre einzigartigen Merkmale zu geben. Auch die face models werden dem nicht gerecht. Wozu noch models nimm doch gleich eine K.I und ein person mehr die arbeitslos wird
DEEP LEARNING SUPER SLOP
Slop tracing
Slopvidia
DIGITAL SLOPPERY
master racing wie man seinen guten Ruf in 60 Sekunden zerstört…….
Schwachsinn, um das nächste „feature“ für überteuerte Grafikkarten zu haben von einer Firma die sich eh im ki-thema verloren hat statt den Fokus auf gaming Grafikkarten zu legen, was sie groß gemacht hat
das ist eine Veranstaltung der künstlerischen Vision und verfälscht die Spiele total. Noch näher an Realismus sorgt für noch weniger eskapismus und nimmt in noch größeren Schritten das, was spiele fantasievoll, kreativ und besonders macht. Dazu kommt, dass es nicht einmal wirklich realistischer aussieht sondern nur wie der versuch, umgesetzt mit billigster ki
die Oma bei hogwarts legacy sieht ja schrecklich aus. wie ki fake Videos zum spielen….
ich bin aus spielerischer, kreativer und moralischer Sicht zutiefst entsetzt, was nvidia hier präsentiert hat und anscheinend auch noch davon ausgegangen ist, dass es positiv aufgefasst wird
verunstaltung sollte es lauten
Und trotzdem werden sich die leute die gpu kaufen ohne ende um allein zu zeigen das man es hat was andere nicht haben
Das ist ja wie als ob man von der KI ein Bild von sich verändern lässt, da sehen die Gesichter auch oftmals anders aus. Wie kann man solchen Unsinn bei Grafikkarten einbauen..