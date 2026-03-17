DLSS 5 Kritik: Zerstört Nvidias KI-Slop die Vision der Entwickler?

Nvidias Vorstoß, mittels DLSS 5 die grafische Repräsentation von Spielen durch ein KI-Modell zu verfremden, stößt in der Branche auf massiven Widerstand. Erfahrene Rendering-Ingenieure und Concept Artists kritisieren den Verlust der künstlerischen Integrität zugunsten eines generischen „Fotorealismus“.

Während Nvidia DLSS 5 als Meilenstein für die Grafikdarstellung feiert, formiert sich unter Spieleentwicklern deutliche Skepsis. Der Vorwurf: Die Technologie agiere wie ein unkontrollierbarer Filter, der die Arbeit von Artists und Beleuchtern entwerte. Und ganz ehrlich: Wüsste man nicht, wer auf dem Titelbild oben zu sehen ist, würde man sie nur schwer erkennen.

„Airbrush-Effekt“ statt Rendering

Steve Karolewics, Rendering Engineer bei Respawn, findet deutliche Worte für die visuelle Qualität. Seiner Einschätzung nach ähnele das Ergebnis einem „überbordenden Kontrast-, Schärfe- und Airbrush-Filter“. Die von Nvidia beworbene Begründung, es handele sich um fotorealistische Beleuchtung, lässt er nicht gelten. Für ihn stehe der Erhalt der ursprünglichen künstlerischen Absicht (Artistic Intent) über der KI-gestützten Aufhübschung.

In der Tat greift DLSS 5 tiefer in die Bildkomposition ein als jede Technologie zuvor. Wo DLSS 3 und 4 lediglich die Bildrate durch Zwischenbildberechnung oder Upscaling erhöhten, verändert Version 5 die Oberflächenbeschaffenheit und Lichtstimmung basierend auf einem trainierten Modell.

Verlust des Spielcharakters

Auch aus der Abteilung für visuelle Gestaltung kommt Kritik. Concept Artist Jeff Talbot warnt davor, dass Spiele in die falsche Richtung driften könnten. In den präsentierten Demo-Szenen von Titeln wie „Starfield“ oder „Assassin’s Creed Shadows“ habe jedes Bild durch die hinzugefügten KI-Details an Charakter verloren.

Der Vorwurf wiegt schwer: Nvidia verkaufe einen „wertlosen KI-Filter“ als Fortschritt, der die individuelle Ästhetik eines Spiels durch eine künstliche Einheitsoptik ersetzt.

Die Kritikpunkte im Kern:

Eigenmächtige Details: Die KI fügt Strukturen hinzu, die in den Original-Assets nicht existieren.

Die KI fügt Strukturen hinzu, die in den Original-Assets nicht existieren. Verlust der Lichtstimmung: Gezielt gesetzte Schatten oder Farben werden durch das „fotorealistische“ Modell überschrieben.

Gezielt gesetzte Schatten oder Farben werden durch das „fotorealistische“ Modell überschrieben. Ästhetische Beliebigkeit: Spiele könnten durch die KI-Behandlung ihren individuellen Grafikstil verlieren.

Nvidia verspricht Gegenmaßnahmen

Nvidia versucht die Wogen zu glätten und verweist auf Tools, mit denen Entwickler die Intensität und Maskierung der Effekte steuern können. Dennoch bleibt die Frage offen, wie viel Kontrolle den Studios am Ende bleibt, wenn das KI-Modell global über die Szene gelegt wird. Publisher wie Bethesda, Capcom und Ubisoft haben zwar ihre Unterstützung zugesagt, doch die technische Basis bleibt ein Streitpunkt zwischen Marketing-Versprechen und handwerklicher Umsetzung.

Bethesda schreibt etwa: „Vielen Dank für eure Begeisterung und eure Analyse der neuen DLSS-5-Beleuchtung hier. Dies ist noch ein sehr früher Einblick, und unsere Grafikteams werden die Beleuchtung und den endgültigen Effekt weiter anpassen, damit er für jedes Spiel so wirkt, wie wir es für optimal halten. All dies liegt in der Hand unserer Grafiker und ist für die Spieler vollkommen optional.“

Für Enthusiasten bietet DLSS 5 eine Option, grafisch limitierte Titel auf ein neues visuelles Level zu heben. Für die Branche bedeutet es jedoch einen Paradigmenwechsel: Weg vom präzisen, händischen Rendering hin zu einer KI-Interpretation. Der Nutzwert steht und fällt mit der Qualität der Implementierung durch die Studios – ein zu aggressiver Einsatz könnte dazu führen, dass Spiele ihren visuellen Fingerabdruck verlieren.

Nvidia steht mit der KI-Offensive nicht allein da. Sony investiert mit PSSR 2 (PlayStation Spectral Super Resolution) ebenfalls massiv in die KI-gestützte Grafikverbesserung, agiert dabei jedoch deutlich weniger invasiv als die Konkurrenz. Während DLSS 5 die Bildinhalte teils neu interpretiert, fokussiert sich Sonys Technologie primär auf eine saubere Rekonstruktion der vorhandenen Assets. PSSR 2 ist ab sofort als Teil der neuesten PS5-Firmware verfügbar.