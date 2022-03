DNF Duel – Zweite Open Beta startet in Kürze

In Kürze veranstaltet Arc System Works die zweite Open Beta Phase in DNF Duel, an der jeder interessierte Spieler teilnehmen kann.

Los geht es demnach am 01. April, also dem kommendem Freitag, bis einschließlich dem darauffolgendem Montag, den 04. April. Inhaltlich ist noch nicht bekannt, welche Charaktere, Stages etc. man ausprobieren kann.

Generell verspricht man mit DNF Duel einen Action-Fighter auf höchstem Niveau, in dem man in die Rollen seiner Lieblingscharakter aus der beliebten Dungeon- & Fighter-Reihe schlüpft. Wählt dazu aus 10 charmanten Charakteren, jeder mit seinen eigenen Fähigkeiten und Persönlichkeiten, Tricks und Moves, um seine Gegner zu überlisten oder zu verprügeln und Meister des ultimativen Willens zu werden.

DNF DUEL bringt somit das Kampfspiel-Genre mit seinem einzigartigen Kampfsystem und seinen Taktiken auf eine ganz neue Ebene. Jeder ikonische Charakter hat seine charakteristischen Moves und Stärken, die durch ihre Awakening-Effekte weiter betont werden.

Die Story selbst wurde schöpft aus 16 Jahren des Geschichtenerzählen und der Charakterentwicklung von DNF DUEL, unterstützt durch die faszinierende grafische Details, die nahtlos mit den Bühnenbildern von Arad verschmelzen. Dies ergänzt durch spannenden Online-Battles, die von einem verzögerungsfreien Networkcode befeuert werden.

DNF DUEL erscheint am 28. Juni 2022.