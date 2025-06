Doch kein Xbox-PC? In diesem Punkt können Fans aufatmen

Nach dem Xbox Games Showcase 2025 ist unter Fans der Eindruck entstanden, Microsoft wolle die nächste Konsolengeneration als offenes System konzipieren – mit PC-ähnlicher Struktur und Hardware von Drittanbietern wie ASUS. Auslöser für diese Debatte war unter anderem die Ankündigung der ASUS ROG Xbox Ally, eine Art Handheld-Gaming-PC mit Xbox-Branding. Kurz darauf heizten Insider die Diskussion weiter an: Microsoft könnte tatsächlich Drittanbieter-Hardware unter dem Xbox-Banner zulassen.

Die Sorge: Wenn Hardware-Partner wie ASUS eigene Versionen der Next-Gen-Xbox entwickeln dürfen, was bleibt dann noch von der klassischen Konsole übrig? Und vor allem: Läuft darauf dann überhaupt noch der bestehende Katalog an Xbox-Spielen?

Abwärtskompatibilität laut Insider gesichert

Für etwas Entspannung sorgt Jez Corden von Windows Central, der in der aktuellen Folge des „Xbox Two“-Podcasts versichert, dass bestehende Xbox-Spiele auch auf der nächsten Konsole funktionieren werden – und zwar nativ, ohne Emulation. Seinen Worten zufolge sei die neue Xbox zu „99,999 %“ mit den Spielen aus der Xbox One-, Series- und 360-Ära kompatibel. Der dafür notwendige Hardware-Support soll direkt integriert sein – zumindest für alles, was bereits im offiziellen Abwärtskompatibilitätsprogramm enthalten ist.

Corden betont aber auch, wie viel Vertrauen Microsoft in den letzten Jahren verspielt hat. Aussagen wie „Wir bleiben bei unserer eigenen Hardware“ seien mittlerweile mit Vorsicht zu genießen, da die Strategie ständig im Wandel ist – und oft nur vage kommuniziert wird. Dass Warren inzwischen über Drittanbieter-Xbox-Geräte spricht, unterstreicht diesen Eindruck.

Xbox zwischen Plattform und Hardware-Marke

Ob am Ende mehrere Geräte existieren – ein traditionelles Konsolenmodell von Microsoft und eine Handheld-Variante von ASUS – oder ob Xbox zu einer offenen Plattform wird, bleibt aktuell offen. Was jedoch deutlich wird: Der Begriff „Konsole“ verändert sich, und Xbox könnte in Zukunft eher ein Ökosystem als ein Produkt sein.

Trotzdem: Die grundlegende Abwärtskompatibilität scheint laut aktuellem Stand gesichert – und das ist für viele Xbox-Fans die wichtigste Nachricht.

Wie steht ihr zur möglichen „PC-Isierung“ der Xbox? Schreibt’s in die Kommentare – wir sind gespannt auf eure Meinung!