DokeV: Pearl Abyss verschiebt Release auf Ende 2028

Pearl Abyss verschiebt „DokeV“ auf Ende 2028 und arbeitet an einer Switch-2-Version für „Crimson Desert“. Das südkoreanische Studio bestätigte den extrem späten Release-Zeitraum für das Kreaturen-Sammelspiel auf einer dreieinhalbstündigen Aktionärskonferenz, nachdem der Aktienkurs des Unternehmens massiv eingebrochen war.

DokeV und die lange Funkstille

Das Open-World-Projekt „DokeV“ befindet sich laut COO Lee Dong-won aktuell erst in der Phase der „Play-Loop-Verifikation“. Die Weltenbildung und die Erstellung der digitalen Assets sind zwar abgeschlossen, aber das eigentliche Gameplay-Gerüst wird jetzt erst im Detail gebaut und getestet.

Pearl Abyss nutzt für die Entwicklung die hauseigene BlackSpace-Engine. Ziel war es laut Management, mit dem jüngsten Release von Crimson Desert zunächst überhaupt eine funktionierende Entwicklungspipeline aufzubauen, die nun für DokeV genutzt werden soll.

Ein Release ist für die zweite Hälfte des Jahres 2028 anvisiert. Das bedeutet eine Wartezeit von mindestens zwei weiteren Jahren. Bildmaterial wird es so schnell nicht geben, da das Studio verfrühte Hypes ohne finalen Feinschliff explizit vermeiden will. Auch auf der kommenden Gamescom im August wird DokeV nicht gezeigt.

Technische Hürden für Nintendo Switch 2

Für das bereits veröffentlichte Open-World-Epos „Crimson Desert“ plant Pearl Abyss eine Portierung auf Nintendos Current-Gen-Konsole. Laut CEO Heo Jin-young existiert bereits ein lauffähiger Prototyp, auf dem grundlegendes Gameplay möglich ist. Die technische Hürde bleibt jedoch hoch. Die Entwickler prüfen derzeit intensiv, ob die Engine-Performance, die Grafikqualität und die offene Spielwelt ohne gravierende Abstriche auf der Switch 2 gehalten werden können. Einen Release-Zeitraum gibt es aus diesem Grund noch nicht.

Zusätzlich arbeitet das Studio an einer Generalüberholung der Story des Hauptspiels, um den Einstieg und die filmische Inszenierung zu verbessern. Die wöchentlichen Performance-Patches binden laut COO Lee Dong-won keine kritischen Ressourcen, da dieser Prozess inzwischen eingespielt sei. Ein kostenpflichtiger DLC befindet sich in der Entwicklung, konkrete Details zu Preis und Release sollen im dritten Quartal folgen. Ein geplanter Multiplayer-Modus wird weiterhin technisch evaluiert, ist aber noch nicht spruchreif.

Pearl Abyss betreibt Schadensbegrenzung für die Aktionäre, liefert Spielern aber bittere Realität. Die Verschiebung von „DokeV“ auf Ende 2028 zeigt, dass der beeindruckende Gamescom-Trailer von 2021 ein reines Grafik-Target war – das eigentliche Spiel wird erst jetzt im Kern entwickelt.