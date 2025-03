Dollhouse: Behind The Broken Mirror – Neue Folge enthüllt düstere Geheimnisse

Die mysteriöse Reise geht weiter! Dollhouse: Behind The Broken Mirror kehrt mit einer brandneuen Sessions-Folge zurück. In Episode 2, jetzt auf dem offiziellen YouTube-Kanal von SOEDESCO, erhältst du einen tiefen Einblick in die packenden Kernmechaniken des Spiels.

Dieses Psycho-Horror-Erlebnis kombiniert Erkundung, Rätsel, Tarnung und Ressourcenmanagement zu einem nervenaufreibenden Abenteuer. Nur wer diese Fähigkeiten meistert, kann in Elizas fragmentierten Geist eintauchen und die düsteren Geheimnisse von Ravenhill Village lüften.

Bereit für das Grauen? Dollhouse: Behind The Broken Mirror erscheint am 28. März 2025.