Dolmen – Release des Sci-Fi Shooters im Mai bestätigt, neuer Trailer

Prime Matter und Massive Work Studio haben jetzt das Release-Datum zu ihrem Sci-Fi-Shooter Dolmen in diesem Mai bestätigt, nachdem der Termin kurzzeitig schon im Microsoft Store zu sehen war.

Dolmen versetzt die Spieler in ein Science-Fiction-Universum, in dem die Menschheit dank fortschrittlicher Raumfahrttechnologie mehrere Sternensysteme kolonisiert und sich mit Hilfe genetischer Manipulation an die andersartigen Bedingungen angepasst hat. Auf dem fernen Planeten Revion Prime gilt es, ein komplexes Geheimnis über eine außerirdische Spezies, korrupte Unternehmen und unbekannten Dimensionen zu lüften.

Hinweise ergeben, dass sich hinter all dem scheinbar eine außerirdische Spezies namens Vahani verbirgt, die das Universum durchstreift und das Erbgut anderer Spezies verändert. Wieso und weshalb und ob ihre Motive von edler oder bösartiger Natur sind, weiß man nicht.

Es wird vermutet, dass ein Kristall namens Dolmen das Schlüsselelement zur Mission der Vahani ist und auf Revion Prime findet sich eine Fülle von diesen Kristallen. Welche Mysterien verbergen sich dahinter?

Day One Rebel-Set angekündigt

Prime Matter stellt außerdem die Day Edition von Dolmen vor, die mit dem Rebel Set ausgestattet ist. Dieses umfasst zahlreiche einzigartige Gegenstände, die eure Reise durch Revion Prime erleichtern.

Hergestellt von gentechnisch veränderten Menschen – den sogenannten Xenospecies – hilft die Ausrüstung, sich an die Strapazen des Weltraums anzupassen. Das Rebel-Set enthält ein komplettes Set aus Rüstung, Schwert und Axt – also ideal geeignet, um sich seiner Feinde zu erwehren sich selbst vor Schaden zu bewahren.

Eindrücke zu Dolmen, das am 20. Mai erscheint, gibt es im aktuellen Trailer. Der Titel erscheint für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, X Box Series X | S und PC.